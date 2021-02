Contundente: para el CEO de MicroStrategy la mayor parte de la población mundial usará Bitcoin en 2026

El viernes se conoció que la empresa MicroStrategy aumentó sus reservas de Bitcoin en un 27%. Hasta el momento, la compañía tiene 90.531 bitcoins

La transacción de 19.452 monedas le significó una inversión de u$s 1.000 millones. Por la operación, el precio de la criptomoneda trepó 8%.

"La compañía sigue enfocada en vender software de análisis empresarial y en adquirir y mantener Bitcoin", declaró Michael Saylor, CEO de la compañía.

A finales de 2020, la empresa se pronunció a favor de la criptomoneda más popular luego de que se conociera que Saylor invirtió u$s650 millones en la moneda digital.

Pero sin duda, la inversión de la empresa de Michael Saylor, especializada en software de procesamiento de datos, de inteligencia empresarial y en informes para empresas, de 1.026 millones de dólares en la moneda de Nakamoto, destaca sobre el resto y convierte a su empresa en el mayor tenedor de bitcoins de Wall Street, hasta el punto de que muchos consideran a esta compañía como un fondo cotizado en bitcoins de facto. La colocación de capitales que se hizo pública el viernes es la segunda en tamaño hasta la fecha, sólo superada por al de Tesla, que compró bitcoins durante varias operaciones en el mes de enero a un precio medio de 35.000 dólares.

Michael Saylor, CEO de Microstrategy, opina que la mayor parte de la poblacion terminará utilizando Bitcoin

Ahorrar en Bitcoin

Según el CEO, Bitcoin será el modo de ahorro preferido de las personas en 2026. "Va a llegar un día en el que 8.000 millones de personas tengan un lingote de oro digital en su teléfono y lo utilicen como el ahorro de su vida", expresó en la entrevista.

Un periodista de la cadena CNBC, sorprendido, le preguntó qué sucedería con los países con alta inflación. "Bitcoin es una tecnología progresiva. A Apple y a Microsoft le tomó más de 30 años establecerse en el mercado. En cambio, a Bitcoin solo 12 y por eso, en cinco años todos guardarán su dinero allí", contestó Saylor.

Es por eso que contundente agregó que "Más de 8.000 millones de personas usarán Bitcoin en 2026"

Sin embargo, y a pesar de la caída que sufrió esta semana, la criptomoneda subió en un 60% este año. El retroceso de Bitcoin podría no ser más que una corrección antes de atacar niveles de precio más altos. Según el analista de criptomonedas Josh Olszewicz, la criptomoneda muestra un nivel de resistencia entre los u$s 51.600 y u$s 54.000. Por otro lado, otros expertos sugieren que podría bajar nuevamente a u$s 42.000.

Un dato a tener en cuenta es que en promedio, los rendimientos de seis años estudiados del Bitcoin son del 302%. Este año, si cumple con su promedio histórico, el precio del Bitcoin podría cerrar en US$ 86.325.

Elon Musk, pese a sus idas y venidas con Bitcoin,es uno de los empresarios que por medio de Tesla más ha invertido en la criptomoneda

A raíz de la nueva inversión, Saylor reveló que la moneda fue adquirida con "exceso de efectivo" y planean "emitir títulos de deuda o acciones en transacciones de captación de capital". Los ingresos serán utilizados para comprar más bitcoins.

Otras figuras empresariales que invierten activamente en la criptomoneda es Jack Dorsey, CEO de Twitter. En total, destinó US$ 170 millones, luego de haber invertido anteriormente US$ 50 millones en octubre del año pasado. En segundo lugar, Elon Musk, actual CEO de Tesla y SpaceX, quien invirtió US$ 1.500 millones en BTC semanas atrás, indicó Infotechnology.