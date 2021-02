¿Caerá en marzo el Bitcoin por debajo de u$s 40.000 o seguirá la tendencia alcista?: lo que indica el mercado

Bitcoin ha experimentado una semana correctiva luego de que el precio cayó desde u$s 58.000 a u$s 44.000 en cuestión de días. ¿Cómo seguirá el mes?

Por ejemplo, el Crypto Fear and Greed Index (Índice de Miedo y Codicia de las criptomonedas) se desplomó a mínimos mensuales de 56 después de haber estado por encima de 90, lo que se traduce en "codicia extrema", durante todo un mes.

Crypto Fear and Greed Index. Fuente: Alternative.me

Sin embargo, esta reacción de pánico es injustificada, debido a que las correcciones aparecen con frecuencia en un mercado alcista como un "reinicio" antes de la continuación al alza. Esto es algo orgánico y saludable y ofrece una buena oportunidad para que los traders e inversores "compren la caída".

El rechazo en los u$s 52.000 indica una mayor debilidad

Gráfico de 4 horas del par BTC/USDT. Fuente: TradingView

El gráfico de 4 horas muestra una aparente tendencia descendente desde el máximo anterior de u$s 58.000. Este máximo podría ser el tope de los próximos meses, periodo en el que se podría producir una corrección a largo plazo.

Sin embargo, la acción del precio desde este máximo en los u$s 58.000 indica debilidad, ya que cada nivel de soporte fue convertido en resistencia, lo que indica una mayor debilidad.

El gráfico muestra estos cambios de soporte a resistencia, donde el nivel de los u$s 55.000 fue el primero. Posteriormente, el precio de Bitcoin cayó significativamente hasta la zona de soporte cerca de los u$s 45.000. Esta zona de soporte se mantuvo y dio lugar a un fuerte rebote hacia los u$s 52.000.

Pero, por desgracia para los alcistas, este nivel no fue superado y en su lugar ocurrió un rechazo, lo que confirma una mayor debilidad en todo el mercado y la continuidad del movimiento descendiente del precio de BTC.

Esto nos da una idea clara de los niveles críticos que debemos tener en cuenta. Lo ideal sería que la zona de soporte entre u$s 42.500 y u$s 44.000 sea respetada para seguir subiendo. Si eso no sucede, debemos esperar una mayor debilidad hacia el nivel de u$s 37.500 a u$s 39.000.

Pero si la zona de soporte de u$s 42.500 a u$s 44.000 se mantiene, podemos esperar ver precios más altos una vez que Bitcoin supere la resistencia entre u$s 50.000 y u$s 51.000.

La estructura alcista se mantiene intacta

Gráfico de un día del par BTC/USD. Fuente: TradingView

Mientras que los marcos temporales más cortos indican debilidad para el par BTC/USD, los marcos más largos sugieren una corrección saludable. La estructura del mercado sigue siendo muy alcista, como muestra el gráfico anterior.

El máximo anterior estaba en los u$s 42.000, tras lo cual el nuevo soporte se estableció en los u$s 30.000. Este último tope fue rebasado fácilmente cuando el precio de Bitcoin aceleró su ritmo hasta el máximo de u$s 58.000. Por lo tanto, una corrección hasta los u$s 37.000 podría clasificarse como saludable y orgánica en este tipo de mercado alcista.

En pocas palabras, mientras BTC se mantenga por encima del mínimo de u$s 30.000 de enero de 2021, el mercado puede clasificarse como alcista.

Marzo suele ser un mes correctivo

Gráfico de la vela semanal del par XBT/USD. Fuente: Tradingview

La historia nos dice que marzo no es el mes más alcista para el criptomercado. En los últimos años, se han visto correcciones durante marzo. En general, se produjeron correcciones del 15% al 60% en 2015, 2016, 2017, 2018 y 2020.

El último colapso fue causado por la pandemia de Covid-19 y podría clasificarse como un "cisne negro". No obstante, las correcciones suelen producirse en marzo y este año también podría producirse un nuevo retroceso.

Por lo tanto, las correcciones pueden durar varias semanas y con frecuencia no se completan en una sola caída. De ahí que una corrección hacia la zona de u$s 35.000 a u$s 40.000 sigue estando sobre la mesa.

Gráfico de 1 semana del par XBT/USD. Fuente: TradingView

El principal indicador que debemos tener en cuenta es la media móvil de 21 semanas. A menudo, las correcciones tienden a acercarse a esta línea como punto clave para una posible reversión. Por lo tanto, en las próximas semanas, la media móvil de 21 semanas podría proporcionar soporte para la corrección.

Actualmente, la media móvil de 21 semanas se encuentra cerca de los u$s 28.000, aunque debería subir en las próximas semanas hacia la zona de u$s 33.000 a u$s 35.000, indicó Cointelegraph.