¿El dólar está en peligro?: pros y contras de Bitcoin frente a la moneda estadounidense

Especialistas consideran que el peligro más inmediato es la explotación de la criptomoneda para el blanqueo de dinero y el fraude.

Mucho se habla de la pérdida de valor de la divisa estadounidense versus las criptomonedas. Bitcoin (BTC), que fue creado hace poco más de una década, se convirtió en una especie de alternativa globalista libertaria respecto a otras monedas que son respaldadas por gobiernos.

De esta forma, esta moneda virtual adquirió una alta popularidad, gracias a los empresarios e inversionistas que apostaron por ella.

Según analiza The Washington Post, Bitcoin y otras criptomonedas con su resurgimiento no podrán desplazar al dólar estadounidense como moneda de reserva global, al menos en el corto plazo. No obstante, consideran que el peligro más inmediato es la explotación de la criptomoneda para el blanqueo de dinero y el fraude.

Se conoció que la empresa de software MicroStrategy aumentó sus reservas de Bitcoin en un 27%.

Los peligros

Algunas de estas amenazadas planteadas son el robo de criptomonedas valoradas en decenas de millones de dólares realizadas por hackers de Corea del Norte, una acusación que fue comunicada por la inteligencia surcoreana el 5 de febrero pasado.

En términos de políticas públicas, el comité editorial del medio estadounidense notó que el crecimiento del Bitcoin puede también afectar el compromiso de la Reserva Federal (FED), con tasas de interés cero, cuyo propósito es contrarrestar el colapso económico por la pandemia buscando alentar a los inversores a arriesgar su dinero en actividades que generen empleo en lugar de usarlo en bonos del Gobierno.

De esta manera, dadas las oportunidades limitadas para la inversión productiva, muchos "elegieron el rendimiento" a través de inversiones especulativas, incluido el BTC.

Por otro lado, el precio del Bitcoin bajó a u$s46.311 por unidad después de haber alcanzado un récord de u$s58.000 por unidad atribuido a la inversión de u$s1.500 millones de Tesla en la criptomoneda.

El futuro de Bitcoin

Por otro lado, se conoció que la empresa de software MicroStrategy aumentó sus reservas de Bitcoin en un 27%. Hasta el momento, la compañía tiene 90.531 bitcoins. La transacción de 19.452 monedas le significó una inversión de US$ 1.000 millones. Por la operación, el precio de la criptomoneda trepó 8%.

"La compañía sigue enfocada en vender software de análisis empresarial y en adquirir y mantener Bitcoin", declaró Michael Saylor, CEO de MicroStrategy.

Según el CEO, Bitcoin será el modo de ahorro preferido de las personas en 2026.

A fines de 2020, la empresa se pronunció a favor de la criptomoneda más popular luego de que se conociera que Saylor invirtió u$s650 millones en la moneda digital.

Según el CEO, Bitcoin será el modo de ahorro preferido de las personas en 2026. "Va a llegar un día en el que 8.000 millones de personas tengan un lingote de oro digital en su teléfono y lo utilicen como el ahorro de su vida", expresó en la entrevista.

Un periodista de la cadena CNBC, sorprendido, le preguntó qué sucedería con los países con alta inflación. "Bitcoin es una tecnología progresiva. A Apple y a Microsoft le tomó más de 30 años establecerse en el mercado. En cambio, a Bitcoin solo 12 y por eso, en cinco años todos guardarán su dinero allí", contestó Saylor.

A raíz de la nueva inversión, Saylor reveló que la moneda fue adquirida con "exceso de efectivo" y planean "emitir títulos de deuda o acciones en transacciones de captación de capital". Los ingresos serán utilizados para comprar más bitcoins.

Por otro lado, en los últimos días también se conoció como otras figuras empresariales que inviertieron activamente en la criptomoneda, como Jack Dorsey, CEO de Twitter. En total, destinó u$s 170 millones, luego de haber invertido anteriormente u$s50 millones en octubre del año pasado.

Sin embargo, y a pesar de la caída que sufrió esta semana, la criptomoneda subió en un 60% este año. El retroceso de Bitcoin podría no ser más que una corrección antes de atacar niveles de precio más altos.

Según Josh Olszewicz, analista de criptomonedas, el BTC muestra un nivel de resistencia entre los u$s 51.600 y u$s 54.000. Por otro lado, otros expertos sugieren que podría bajar nuevamente a u$s42.000 por unidad.

Un dato a tener en cuenta es que en promedio, los rendimientos de seis años estudiados de Bitcoin son del 302%. Este año, si cumple con su promedio histórico, el precio del Bitcoin podría cerrar en US$ 86.325.