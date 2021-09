Argentina creativa: Javier Milei propone su propio NFT para recaudar fondos para su campaña

Hasta ahora los NFT estaban más representados en las artes, a las que sumaron los deportes y coleccionable, pero abre otra vía de uso: en política

A la par del boom de las criptomonedas, los tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) hoy están en boca de todos por los millones de dólares que movilizan.

No fueron concebidos como monedas (como el caso de Bitcoin o Ether). Por eso son "no fungibles", es decir, no es posible intercambiarlos (o gastarlos) por un bien de otra índole y de valor económico equiparable. Por el contrario:

Guardan información en la red (blockchain)

Representan un bien único e irrepetible

Puede ser un archivo digital que contiene un texto original, audio, imágenes, o un video

Los NFT transforman el trabajo digital en una obra de arte, fácilmente de comercializar el mundo cripto. Por ello, artistas, músicos e influencers se están volcando a ellos como una forma de lograr que los inversores apuesten a sus proyectos.

Pero también las personalidades de la tecnología están incurriendo en este mercado: Jack Dorsey , CEO de Twitter , vendió en u$s2,5 millones el primer mensaje que escribió en la plataforma. Los ejemplos abundan:

Una subasta de 21 obras de arte por u$s3,5 millones del artista Beeple

Una foto de la actriz Lindsay Lohan por u$s15.000

Zapatillas virtuales Gucci a u$s12 millones (que pueden usarse en personajes de videojuegos)

LeBron James: el basquetbolista de Los Ángeles Lakers recibió 200.000, 125.000 y 80.000 dólares por tokens de videos con sus mejores jugadas

Maradona y Gimnasia de La Plata, y recientemente Racing Club, ya tienen sus NFT en la platorma Sorare

¿Qué son y cómo funcionan los NTF?

Ignacio Giménez, especialista de Lemon Cash, señala a iProUP que son la última tendencia en el ecosistema cripto y los describe como un "activo digital único –del mundo virtual o del físico– con información contenida sobre tecnología blockchain".

Por su parte, Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance, puntualiza a iProUP que es una nueva forma de certificar que alguien es dueño de una obra. "Hasta hoy, la propiedad debía estar inscripta, pero gracias a los NFT podemos respaldar nuestra propiedad de algo".

Emiliano Limia, experto de Buenbit, define a iProUP que "la idea de fungibilidad refiere a que una cosa puede ser replicada, tiene exactamente el mismo valor y la podemos intercambiar. Pero un non-fungible token es totalmente distinto: cada uno tiene características únicas y representa algo diferente".

"Es opuesto al caso de Bitcoin, en el que cada token es igual al otro y valen lo mismo –aporta a iProUP Manuel Beaudroit, CEO de la billetera virtual Belo–, los NTF no pueden ser divididos".

Ahora también en política

La originalidad viene de la mano de Javier Milei, que ha posteado en el sitio Opensea su propio NTF para conseguir fondos para su campaña, tal como lo comenta Carlos Maslatón en uno de sus tuits:

NFT de Javier Milei, señores: https://t.co/pMBqcvOc5L — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) September 4, 2021

Abre la subasta la inscripción: "Nuestro gran prócer Alberto Benegas Lynch dijo "el Liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad"", que remata con un "Soy Javier Milei y no vine a liderar corderos sino despertar leones", el sitio de compraventa de NFTs abre la subasta, que estará vigente hasta el 11 de septiembre, el día anterior a que se realicen en Argentina las PASO de este año, que habían sido pospuestas por la situación de pandemia en el país.

Lo que llama la atención es el valor del NFT: 0,5 Ethereum, una cifra realmente alta para una imagen como esta, y que podría pensarse demuestra a qué sector está dirigido por su nive socio-económico.

Las respuestas de apoyo fueron inmediatas, con comentarios como:

carlos para cuando el fondo crypto? — Side to Crypto (@albertiniio) September 4, 2021

Incluso se ve que ya le habían propuesto la idea:

carlos soy ilustrador y hace una semana te mande un MD para diseñar un NFT en asociación. Avísame si queres hacer otro — Aston (@Gastiguerra_) September 4, 2021

O incluso gente que extendió la idea y hasta reservó un dominio en la blockchain de Ethereum:

Atención @CarlosMaslaton @JMilei En apoyo a Milei reservé el dominio en Ethereum: lalibertadavanza.eth Permite recaudar fondos de todo el mundo para apoyar la campaña sin restricciones¿Quién ayuda a crear/manejar dirección de ETH y le transfiero el dominio?Todo Barrani — lalibertadavanza.eth (@lalibertadavan3) September 5, 2021

Hoy domingo 5 de septiembre Milei realizará un acto de campaña, donde tal vez el tema de su propio NFT tenga su lugar.

CIERRE DE CAMPAÑA PASOEste domingo 5 de septiembre a las 18:00 hs estaremos haciendo el acto de cierre de campaña previo a las PASO.En el mismo participarán muchos defensores de las ideas liberales y representantes de las listas de LA LIBERTAD AVANZA.VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/oCBOYmeof2 — Javier Milei (@JMilei) September 4, 2021

Fuerte discurso a favor de las criptomonedas

Milei siempre se ha presentado en forma favorable hacia las criptomonedas, sobre todo en comparación con el peso argentino, con fuertes declaraciones.

"Argentina es tierra fértil para el bitcoin...porque el peso, básicamente, no vale ni excremento. Es la moneda que emite el político argentino. Esas basuras no sirven ni para abono", remarcaba Milei.

E insistió: "Hay un excremento premium, que sirve para algo, y otro que son los políticos argentinos".

Milei insiste que el interés por el bitcoin es, en buena medida, porque el país tiene un cepo. "Porque la gente repudia el peso. Ante un Estado ladrón, es más fácil salir de la moneda que obliga al político. La Argentina perdió la reserva de valor y la unidad de cuenta. Las transacciones importantes se hacen en dólares y no en pesos", sostuvo

El economista insiste que "está a favor de las monedas privadas" pero encuentra una gran dificultad a sortear. "¿Quiénes están en contra de las criptomonedas? Los enemigos de la sociedad, los políticos. Soy partidario de las monedas privadas y de eliminar el Banco Central", agregó.

Milei insiste que "sin el BCRA, la Argentina tendría un PIB per cápita similar al de los Estados Unidos".

"Ahí habría competencias de monedas. Las criptomonedas son una forma de devolverle a la gente lo que era de la gente: el dinero. Pero eso el Estado no lo va a querer. Soy partidario de la existencia de monedas privadas. El único problema que encuentro es que es irá en contra de los intereses de los políticos", finalizó.