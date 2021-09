DeFi le gana a NFT: todo indica que los traders se están decantando por las finanzas descentralizadas

Es difícil calcular el tiempo del mercado, pero estos cinco parámetros pueden ayudar a los traders a identificar cuándo se está produciendo un cambio

Una parte importante de preservar las ganancias de inversión es saber cuándo un activo o sector muestra signos de agotamiento y cuándo se está produciendo una rotación de sector.

Esto es especialmente importante en los mercados de criptomonedas que se mueven rápidamente y pueden cambiar de dirección en un abrir y cerrar de ojos, convirtiendo a los cripto millonarios en tristes "bag holders".

La mayoría de los inversores saben que el sector de tokens no fungibles (NFT) ha estado en llamas desde julio, una prueba de esto son colecciones como los CryptoPunks, Mutant Ape Yacht Club y los NFT de EtherRock generando sumas de seis y siete cifras, y el principal mercado de NFT, OpenSea, superando los u$s 4 mil millones en ventas totales. Si bien la locura ha sido emocionante, se han lanzado muchos proyectos nuevos a través de una variedad de redes blockchain, y la reciente disminución en los volúmenes de comercio podría ser una señal de que los inversores están buscando trasladarse a pastos más verdes.

En el primer trimestre de 2021, los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) y sus tokens relacionados acapararon la atención de los inversores, pero este sector se enfrió en marzo cuando el mercado de NFT experimentó su primer mercado alcista. Ahora parece que la marea ha comenzado a cambiar, y las ganancias obtenidas con NFT podrían estar regresando a los mercados de altcoins y tokens DeFi.

Aquí hay cinco señales de que podría estar en marcha una rotación de capital de los NFT al sector DeFi.

Repunte de tokens DeFi de pequeña y gran capitalización

DeFi Perp es un token de índice en el exchange de criptomonedas FTX que comprende una canasta de 25 de las principales criptomonedas relacionadas con DeFi, incluidas Maker (MKR), el DOT de Polkadot, Solana (SOL), Curve DAO Token (CRV), Uniswap (UNI) y SushiSwap (SUSHI).

Datos de TradingView muestran que el precio de DeFi Perp ha ido en aumento desde que tocó fondo en u$s 5.331 el 20 de julio, y desde entonces ha subido un 138% a un máximo diario de u$s 12.771 el 2 de septiembre.

Gráfico de 1 día DEFIPERP. Fuente: TradingView

El aumento del precio de DeFi Perp de regreso al nivel de soporte y resistencia de u$s 12.500, que se muestra como un nivel importante durante el rally entre febrero y mayo en 2021, es una señal de que los fondos están comenzando a fluir de regreso al ecosistema DeFi justo cuando los volúmenes diarios de comercio y los precios mínimos de los NFT están en declive.

Los precios de los NFT se están enfriando

Dado que los precios de NFT en rápido aumento han sido la característica principal que ha llamado la atención del público, también es una señal de alerta y una buena métrica para juzgar la salud general del sector. Como se muestra en el gráfico a continuación, que rastrea el precio mínimo promedio diario de los NFT vendidos en el mercado, el precio mínimo promedio alcanzó un máximo de 1.02 Ether (ETH) el 29 de agosto y desde entonces ha retrocedido a 0.5 ETH.

Rastreador de precios mínimos de los NFT. Fuente: Dune Analytics

El hecho de que los NFT se vendan por menos o que los nuevos proyectos de gran volumen se vendan a precios más bajos podría ser una señal de que el mercado puede estar saturado y que el impulso está comenzando a decaer.

Aumento de usuarios activos y transacciones en plataformas DeFi

Otra señal de que el ecosistema DeFi continúa creciendo es el número cada vez mayor de usuarios de DeFi a lo largo del tiempo, como se muestra a continuación en los datos de Dune Analytics.

Total de usuarios de DeFi a lo largo del tiempo. Fuente: Dune Analytics

Es probable que los nuevos usuarios que interactúan con los protocolos se sientan atraídos por los rendimientos constantes y el juego de tokens sin complicaciones, y se ha informado que los inversores de las finanzas tradicionales también están profundamente interesados en lo que DeFi tiene para ofrecer.

Si bien esta métrica rastrea la cantidad de direcciones de billetera únicas que interactúan con los protocolos DeFi y es posible que algunos usuarios tengan múltiples direcciones, la situación se ha vuelto más complicada en los últimos tiempos. La naturaleza a largo plazo de obtener un rendimiento en DeFi a través de staking, la provisión de liquidez o el bloqueo de tokens en protocolos podría decirse que ha llevado a una disminución en los usuarios que cambian entre múltiples billeteras y pagan altas tarifas de gas para mover activos constantemente.

La entrada continua de nuevos usuarios al espacio DeFi podría indicar que algunos que han obtenido ganancias en NFT ahora buscan tomar ganancias y obtener un rendimiento, mientras que los recién llegados al mercado se sienten atraídos por sus oportunidades de menor riesgo.

El precio de ETH en u$s 4.000 señala una rotación en juego

Otro desarrollo que podría indicar una rotación del sector hacia DeFi es el aumento del precio de Ether.

Gráfico del par ETH/USDT de 4 horas. Fuente: TradingView

Datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView muestran que el precio de Ether se ha recuperado un 125% desde que alcanzó un mínimo de u$s 1.706 el 20 de julio, con su aumento más reciente del 23% empujando su precio de u$s 3.134 el 30 de agosto a un máximo de u$s 4.029 el 3 de septiembre.

Con la mayoría de los principales protocolos DeFi ubicados en Ethereum, la altcoin más grande del mercado es uno de los principales activos en el ecosistema DeFi y se usa ampliamente para hacer staking y comprar otros tokens.

El TVL de DeFi alcanza un nuevo máximo histórico

Una métrica final que indica que se está llevando a cabo una rotación hacia DeFi es el valor total bloqueado (TVL) en todos los protocolos. El 2 de septiembre, la cifra alcanzó un nuevo récord de u$s 171,5 mil millones.

Valor total bloqueado en DeFi. Fuente: Defi Llama

Los aumentos anteriores en el TVL se debieron en gran parte a aumentos en los precios de Bitcoin y Ether, pero el impulso actual se produce cuando ambos tokens se negocian muy por debajo de sus máximos de 2021, lo que indica que el aumento en TVL tiene más que ver con el aumento del valor de los tokens DeFi y el mayor uso de las stablecoins.

Si bien es posible que la fiebre por los NFT no haya terminado, varios puntos de datos sugieren que el impulso alcista ha llegado a un punto de agotamiento, y el aumento actual de los precios de varias altcoins y tokens DeFi es una señal de que una rotación está en sus primeras etapas.

Fuente: Cointelegraph