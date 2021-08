Servicio de exchange descentralizado: desde Square explican cuáles son sus planes para crearlo

El CEO de Square, Jack Dorsey, dijo que la última aventura de la plataforma para Bitcoin (BTC) sería desarrollar un exchange descentralizado.

En un tuit, Dorsey dijo que "TBD", ya sea en referencia al hecho de que el nombre del negocio aún no se ha determinado o simplemente el nombre en sí, se centraría en la construcción de un exchange descentralizado para Bitcoin.

Según el líder del proyecto, Mike Brock, TBD, una unidad de Square, tiene como objetivo "facilitar la financiación de una cartera no custodiada en cualquier parte del mundo a través de una plataforma para construir rampas de entrada y salida en Bitcoin". La empresa dijo que quiere que el exchange descentralizado sea "nativo de Bitcoin, de arriba a abajo", así como completamente de código abierto y sin permisos, con "ninguna fundación o modelo de gobierno que TBD controle".

"Nuestra idea para el DEX fiat es algo que el usuario final ni siquiera debería saber que está ahí, y cualquier cartera o servicio puede integrarse con él", dijo Brock, añadiendo que el exchange cumpliría con las leyes contra el blanqueo de dinero y de conocimiento del cliente.

Dorsey anunció en julio que Square estaba desarrollando un negocio de "servicios financieros no custodiados, sin permisos y descentralizados" cuyo "foco principal es Bitcoin". La presentación del proyecto TBD se produjo después de que Square dijera que iba a explorar el desarrollo de una billetera de hardware de código abierto para BTC.

There’s been a lot of speculation about what TBD is and isn’t. Over the last few weeks our team has been determining what needs to be determined. We wanted to finally share our direction, and we have some questions. — Mike Brock (@brockm) August 27, 2021