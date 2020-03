Los operadores de monedas digitales explican la razón técnica de la caída del bitcoin a u$s 3.000

El precio de Bitcoin tuvo su peor caída en siete años, después de liquidarse u$s 1.000 millones. Los principales traders del mercado discuten las causas

El precio de Bitcoin (BTC) cayó a u$s 3.600 de la noche a la mañana, marcando la mayor caída diaria de Bitcoin en los últimos siete años. El 12 de marzo se liquidaron más de u$s 1.000 millones en largos, causando una de las más intensas restricciones en la historia reciente del mercado de criptomonedas.

El principal catalizador de la repentina caída del 50% del precio de Bitcoin en un lapso de ocho horas fue la caída del 9,99% del promedio del Dow Jones Industrial. El mercado de valores de los Estados Unidos experimentó su peor venta desde 1987, cuando el pánico por la pandemia de coronavirus se intensificó hasta niveles sin precedentes.

En los últimos siete días, Bitcoin y las criptomonedas en general han mostrado un alto nivel de correlación con el mercado bursátil estadounidense, posiblemente debido a la caída general del apetito de los inversores por los activos de alto riesgo. La fuerte corrección del mercado de valores de EE.UU. junto con la falta de demanda de compra, mientras que el precio de Bitcoin cayó a los bajos niveles de u$s 5.000, llevando finalmente a que el precio bajara a los u$s 3.600.

Los operadores explican la razón técnica detrás de la caída

Hasta que el mercado financiero mundial comience a mostrar signos de recuperación, posiblemente mediante la introducción de más paquetes de estímulo de los bancos centrales de Europa y los Estados Unidos, es probable que Bitcoin siga siendo vulnerable a retiradas abruptas a corto plazo.

El operador de criptomonedas y analista técnico Eric Thies dijo que aunque el foco de atención de los inversores ha sido únicamente la pandemia del coronavirus, ha habido importantes conflictos geopolíticos y riesgos que afectan al mercado últimamente, como la disputa sobre los precios del petróleo entre Arabia Saudí y Rusia. El inesperado descenso del precio del petróleo impuso una presión adicional sobre los mercados mundiales, lo que se sumó a la incertidumbre, el miedo y la inestabilidad que sentían los inversores.

Como dijo Thies: "El masivo dumping de hoy en día tanto en los mercados criptos como en los tradicionales fue muy interesante, por no decir más. Aunque muchos dirían que se debe únicamente al coronavirus, si lo analizamos más a fondo veremos que no muestra los signos habituales de una recesión. Esto puede ser debido a la guerra del petróleo de la que mucha gente no ha oído hablar debido a las noticias del virus".

Thies señaló que con la caída a 3.600 dólares, podría comenzar un nuevo ciclo de mercado para Bitcoin. Los principales traders han dicho en las últimas 24 horas que la caída nocturna de Bitcoin podría iniciar una larga fase de acumulación, similar a la de principios de 2019.

Si eso ocurre, las instituciones podrían continuar acumulando BTC a precios más bajos si el apetito por activos de riesgo mejora con el tiempo, haciendo que el mercado se concentre menos en las ballenas o en los individuos que poseen una cantidad significativa de BTC.

Thies explicó más adelante: "Una cosa que creo que es pasada por alto por muchos inversionistas de criptomonedas es el flujo de dinero en este nuevo ciclo de mercado. Este es el primer ciclo de mercado en el que el peso del dinero será potencialmente retenido por las instituciones. Eso significa que Bitcoin está ahora atado a los mercados tradicionales, y lejos de ser un refugio seguro cuando se trata de los ciclos emocionales de los humanos, y nuestro instinto de ahorrar nuestro dinero cuando nos volvemos temerosos".

A lo largo de febrero, el Grayscale Bitcoin Trust mostró una prima de alrededor del 30% en relación con el precio de intercambio spot de Bitcoin en plataformas como Coinbase. Esto representó una constante entrada de capital de inversores acreditados e institucionales en Bitcoin.

El precio de Bitcoin cayó hasta los u$s 3.000 debido a la naturaleza altamente apalancada del mercado de criptomonedas y la falta de voluntad de los compradores de intervenir en medio de una extrema volatilidad e incertidumbre. Después de la caída, la liquidez de Bitcoin se desgastó hasta el punto en que una orden de venta límite de alrededor de u$s 11 millones estaba bajando el precio de Bitcoin en BitMEX en 300 dólares en relación con otros exchanges.

El operador de monedas digitales Jacob Canfield explicó en un tuit: "Este tipo está tratando de descargar 11 millones de dólares aquí con ventas a límite, pero ha estado manteniendo el precio bajo en relación con otros exchanges. Mex estaba corriendo u$s 300 más bajo que casi cualquier otro exchange debido a los atrasos en la liquidación."

Una gran parte del volumen diario del mercado del intercambio de monedas digitales proviene de plataformas de comercio de futuros como BitMEX, OKEx, Binance Futures y FTX. Esto sugiere que la mayoría de los traders en el mercado de criptomonedas están comerciando con criptomonedas importantes con capital prestado.

En tiempos de mayor volatilidad y de órdenes de venta de mercado imprevistas de cientos de millones de dólares, el precio de Bitcoin podría reaccionar con una severa corrección sin fin, como el 12 de marzo. Antes de que se produjera la gran caída, Thies dijo que u$s 4.800 parecía el siguiente nivel lógico de apoyo basado en áreas anteriores con una alta actividad comercial.

Thies dijo que antes de la caída a los u$s 3.000: "Parece que Bitcoin puede haber sido atrapado por el rango de fuga de 5.6K dólares a partir de 2019. Para los alcistas, la única buena señal por el momento es que confirma técnicamente el brote del año pasado como un cambio legítimo de tendencia a partir de la tendencia bajista de 2018, con un exitoso back-test de ese rango de brote".

El precio de Bitcoin cayó por debajo de todos los soportes principales, incluso más allá del último soporte que quedaba a u$s 4.800 en todos los principales exchanges, ya que prácticamente todos los largos en el mercado fueron eliminados en un lapso de varias horas.

Una captura de pantalla compartida por el conocido operador de criptodivisas "I am Nomad" mostró a un inversor en BitMEX perdiendo 1.220 BTC de la noche a la mañana, lo que habría sido el equivalente a u$s 9,7 millones antes de la caída.

Más de mil millones de dólares de longs fueron liquidados en los últimos dos días sólo en BitMEX, precisamente porque grandes longs por encima de u$s 10 millones comenzaron a ser detenidos o liquidados, lo que luego se convirtió en una fuerte presión de venta.

Los ejecutivos de la industria siguen siendo positivos después de la gran caída

Tras la caída del 50% del precio de Bitcoin, los principales ejecutivos de la industria que supervisan las mayores empresas de inversión del sector expresaron su creencia en la clase de activos y su confianza en la tendencia a largo plazo del mercado.

Michael Sonnenshein, el director ejecutivo de Grayscale - que supervisa el Grayscale Bitcoin Trust, un vehículo de inversión de Bitcoin que cotiza en bolsa con unos u$s 2.000 millones en activos bajo gestión - dijo que no ha dudado de su fe en la industria de las criptomonedas y en la comunidad en medio de esta extrema volatilidad: "Llevo más de 7 años en mi viaje de la moneda digital. Hace años me despertaba en medio de la noche para comprobar los precios o dejar que se me revolviera el estómago cuando el mercado caía precipitadamente, pero nunca perdí la fe en lo que esta increíble comunidad ha construido. Mantente fuerte. HODL encendido".

El multimillonario CEO de Galaxy Digital, Mike Novogratz, dijo que la confianza de los inversores de todo el mundo en casi todos los activos parece haber disminuido, lo que hace que Bitcoin sea aún más valioso a largo plazo. Paolo Ardoino, el director de tecnología de Bitfinex, dijo que un solo día no hace mercado, añadiendo que: "Bitcoin es un activo probado en la batalla que con el tiempo demostrará su fuerza subyacente como un auténtico almacén de valor. Mientras Bitcoin ha crecido hasta dar frutos durante un periodo de masiva Expansión Cuantitativa de los bancos centrales, con el tiempo probará su metal ya que estas políticas seguramente comenzarán a fallar".

De acuerdo con Thies, una salida positiva de la caída del mercado es que ocurrió a principios de mes, dejando más tiempo para que Bitcoin se recupere y se estabilice. Si la caída hubiera ocurrido a finales de marzo, habría causado que velas de mayor duración como la vela mensual de Bitcoin se cerraran con una caída a los u$s 3.000, lo que podría haber establecido un precedente intensamente negativo para los meses venideros. Thies concluyó: "Aunque no estamos seguros de qué caos se produce en los medios y los mercados desde aquí, sepan esto: Comprar cuando la gente tenga miedo. Vender cuando la gente se presenta codiciosa. Tiempos como estos, en los que el empuje y las pérdidas están provocando resultados catastróficos son típicamente un signo de verdadera capitulación y a menudo un momento para contrarrestar las masas", indicó Cointelegraph.