La nueva unión entre T-Mobile y Starlink permitirá que celulares de Samsung, Apple, Motorola y Google funcionen sin cobertura por la conexión satelital

Stralink, la red satelital de SpaceX, y T-Satellite, el servicio presentado por T-Mobile, anunciaron una nueva alianza y a partir del 1 de octubre millones de usuarios podrán conectar sus dispositivos a la red espacial.

El servicio permitirá enviar mensajes y realizar llamadas de emergencia. Además ofrecerá acceso a datos para aplicaciones compatibles, como mensajería o mapas.

De esta forma, los usuarios de los Estados Unidos podrán acceder a funciones clave sin depender de las torres de celulares tradicionales.

Las compañías también publicaron la lista oficial de dispositivos habilitados para conectarse al internet satelital, que incluye modelos recientes de las principales marcas.

La novedad más destacada es que la familia Google Pixel 10 será la primera en habilitar datos vía satélite desde su lanzamiento.

¿Qué dispositivos son compatibles con la red Starlink?

Entre los dispositivos de Google compatibles con la red satelital de Starlink. se encuentran:

Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL y Pixel X Fold que soportarán texto, MMS y datos.

Pixel 9, 9 Pro, XL y Fold permitirá utilizar la red en texto y MMS habilitados

Pixel 9a solo se podrá utilizar en mensajes de texto.

Para los usuarios de Apple estará disponible desde el iPhone 13 hasta el iPhone 17. Actualmente, permiten el envío de mensajes de texto, a función de datos y MMS será incorporada en futuras actualizaciones.

Para los usuarios de Motorola:

Modelos 2025 ( Moto Edge, Moto G 5G, G Power 5G y serie Razr ): ya permiten texto y MMS; los datos estarán disponibles más adelante

Modelos 2024: sólo habilitados para texto y MMS, sin acceso a datos por ahora.

Por último, en el caso de Samsung, algunos modelos más antiguos sólo podrán enviar y recibir mensajes de texto. A partir de octubre, se sumarán con acceso a datos los Galaxy A15, A16, A25, A35, A36, A53, A54, A56, junto con las series Galaxy S22 a S25 y los plegables desde el Galaxy Z Flip5 y Z Fold5 en adelante.

El servicio satelital prioriza funciones básicas como llamadas al 911, mensajería y apps esenciales. Hasta el momento, el internet no reemplaza la cobertura móvil tradicional, pero asegura conectividad en situaciones críticas.

El servicio T-Satellite se anunció en julio de 2025 y se activará con datos móviles a partir del 1 de octubre, primero en los Estados Unidos. Más adelante podría expandirse a otros países con acuerdos de roaming.

En cuanto al costo, será gratis para planes Go5G Next y Experience Beyond, mientras que otros usuarios podrán contratarlo por unos u$s10 mensuales, incluso sin ser clientes de T-Mobile.