La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó "Vamos Argentina", la primera aplicación oficial de inteligencia artificial de la Selección.

La plataforma, desarrollada por Verofax, permite a los fanáticos crear selfies personalizadas junto a los jugadores y generar experiencias únicas para compartir en redes sociales.

El lanzamiento tuvo lugar en Miami, en un evento exclusivo que contó con la presencia de Leandro Scaloni, entrenador del equipo, Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de la AFA, y Wassim Merheby, CEO de Verofax.

"Agradecemos a Verofax que se sume a la Selección. Esperemos que sea por muchos años y seguir uniendo a la Selección con Miami, donde siempre nos sentimos como en casa", indicó Scaloni.

Por su parte, Petersen destacó: "La AFA se consolidó como una marca global, con presencia en todos los mercados. Este proyecto nos posiciona como pioneros al integrar innovación, valores y crecimiento institucional a largo plazo".

Con esta iniciativa, la AFA busca acercar la tecnología a los fanáticos y reforzar su estrategia de internacionalización al combinar la innovación con la pasión por el fútbol.

Desde Verofax, Merheby mostró el orgullo de asociarse con la AFA para crear experiencias digitales únicas que acerquen a los fanáticos al equipo.

La iniciativa incluye la chance de tomar fotos y videos con varios jugadores y compartirlos en los canales oficiales de la Asociación.

Por su parte, Petersen remarcó que la AFA continúa con su expansión internacional hacia nuevos mercados como África e India.

Destacó que la combinación de los aspectos deportivos, comerciales y estratégicos refuerza la presencia global de la Selección, especialmente de cara al Mundial 2026 en Estados Unidos.