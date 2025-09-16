La nueva iniciativa de la plataforma estará disponible a partir de 2026 gracias a una alianza con la startup Joby Aviation. Los detalles

Uber, la plataforma de viajes que conecta pasajeros con conductores, confirmó que incorporará viajes en helicópteros e hidroaviones a su plataforma a partir del próximo año.

La iniciativa surgió luego de un nuevo acuerdo de la empresa con Joby Aviation, una startup estadounidense de movilidad aérea urbana que adquirió otra firma del sector, llamada Blade, por u$s125 millones.

Actualmente Blade conecta puntos estratégicos del área de Nueva York, como también de los aeropuertos JFK y Newark, o los Hamptons, mediante su propia aplicación.

A partir de 2026, estos proyectos también podrán reservarse a través de Uber

La alianza busca aprovechar la infraestructura que ya posee Blade, mientras Joby avanza con sus planes de taxi aéreo eléctrico.

Su objetivo es transformar los viajes aéreos urbanos en una opción rápida, sin congestión terrestre y de uso cotidiano.

Alianza estratégica entre Uber y Joby Aviation

El acuerdo representa un paso clave para Uber en su plan de expansión más allá de los autos. La compañía ya había probado los traslados aéreos en 2019, pero quedó sin continuidad.

Ahora, con el respaldo de Joby Aviation y la infraestructura de Blade, la propuesta regresa al mercado de una manera más concreta y estructurada.

Joby Aviation salió a la bolsa en 2021 mediante una fusión con una SPAC. Uber es uno de sus principales inversores. En 2020 aportó u$s75 millones, además de una inversión previa de u$s50 millones durante la ronda Serie C.

Ese mismo año, Joby adquirió Uber Elevate, la división de taxis aéreos de la plataforma. Entre los otros inversores destacados se encuentra Toyota, que invirtió más de u$s500 millones en 2024.

Recientemente, Joby anunció que utilizará la infraestructura de Blade y su experiencia de más de 10 años en vuelos verticales para lanzar su propio servicio de taxi aéreo.

El sistema empleará aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical, con un diseño similar al de un helicóptero, capaces de transportar hasta cuatro pasajeros y un piloto, alcanzando velocidades de 320 km/h. La empresa planea ofrecer estos servicios en ciudades como:

Dubái

Nueva York

Los Ángeles

Reino Unido

Japón

Con esta alianza, Uber refuerza su apuesta por la movilidad aérea urbana y marca un paso firme hacia el futuro del transporte en las grandes ciudades.