Según confirmaron altos funcionarios del gobierno de Trump, el mandatario estadounidense y su colega chino Xi Jinping, llegado a un acuerdo por TikTok

Luego de varios meses de incertidumbre, el plazo se está por agotar y según trascendió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría llegado a un acuerdo para que TikTok pueda seguir operando en tierra estadounidense.

Esta negociación que se llevó a cabo en Madrid, España, y solo a dos días del vencimiento del plazo que tenía la plataforma por parte del gobierno de EE.UU., marcaría el fin de una disputa entre ambas potencias.

¿Qué se sabe del acuerdo entre Trump y Xi Jinping?

Se debe recordar que el mandatario del norte había impuesto un ultimatum para que la app matriz de ByteDance buscase un socio estadounidense o directamente ser manejada por una empresa norteamericana, ya que si no dejaría de funcionar en el país gobernado por Trump.

Esta noticia fue confirmada por el representante de Comercio, Jamieson Greer y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quienes confirmaron que ambos gobiernos llegaron a un pacto que "respeta los intereses y la seguridad estadounidenses".

Además, ambos ejecutivos también aseguraron que este acuerdo "también es justo para la parte china", aunque por el momento se negaron a brindar más detalles al respecto.

Sin embargo, según aseguró Bessent, este acuerdo posee un detalle crucial para el gobierno norteamericano, ya que en teoría a partir de ahora TikTok "pasará a ser propiedad controlada por Estados Unidos".

Por otro lado, el secretario del Tesoro también confirmó que este pacto terminará de cerrarse el próximo viernes con una llamada entre Trump y su colega, el presidente chino, Xi Jinping.

El mensaje de Trump

De esta forma, Trump postó en su red social, Truth Social, su celebración al respecto y dijo: "¡La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos de América y China ha salido MUY BIEN! Pronto concluirá. También se llegó a un acuerdo sobre una ‘cierta’ empresa que los jóvenes de nuestro país realmente querían salvar. ¡Ellos estarán muy felices!".

Se debe recordar que Trump siempre manifestó su aprecio hacia TikTok, ya que según sus dichos, la app lo ayudó a convertirse nuevamente en presidente debido al alcance que tuvo el mandatario en la campaña con los usuarios jóvenes de la plataforma.

Por último, se debe recordar que anteriormente, se pensaba que Oracle, propiedad de Larry Ellison, el nombre más rico del mundo, o la misma Apple, podrían ser los próximos dueños de la red social que fue furor durante la pandemia.