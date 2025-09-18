El reconocido científico británico Geoffrey Hinton, apodado el "padrino de la inteligencia artificial" y ganador del Premio Nobel de Física 2024 por sus avances en redes neuronales, volvió a encender las alarmas con declaraciones que generan un fuerte debate sobre el futuro del trabajo.

En una entrevista con Business Insider, Hinton fue categórico: "Lo que realmente va a pasar es que los ricos van a usar la inteligencia artificial para sustituir a los trabajadores. Va a provocar un desempleo masivo y un enorme aumento de las ganancias. Hará que unas pocas personas sean mucho más ricas y que la mayoría sea más pobre".

El investigador, de 77 años, trabajó más de una década en Google, pero abandonó la compañía en 2023 por diferencias éticas en el desarrollo de esta tecnología.

Actualmente se desempeña en la Universidad de Toronto, desde donde insiste en que la crisis que se avecina no responde a la IA en sí, sino al sistema económico que la rodea. "Eso no es culpa de la IA, es culpa del capitalismo", afirmó.

Un contexto que preocupa

Las advertencias de Hinton coinciden con cifras que respaldan su pesimismo. De acuerdo con un informe de Goldman Sachs, la tasa de desempleo entre jóvenes de entre 20 y 30 años que trabajan en tecnología creció casi 3% desde inicios de 2024.

Y la proyección es que entre 6% y 7% de los empleos en Estados Unidos sean desplazados por la IA en los próximos años.

A esto se suma un dato alarmante: los ciberataques potenciados por IA aumentaron 1200% entre 2023 y 2024, lo que muestra que el impacto de la tecnología no se limita solo al mercado laboral, sino que también amplifica riesgos de seguridad a nivel global.

Renta básica universal: ¿una solución insuficiente?

Hinton también se refirió a una de las propuestas más discutidas para enfrentar la disrupción tecnológica: la renta básica universal.

Si bien en el pasado recomendó al gobierno británico explorar esta política, hoy sostiene que no alcanzaría para contener las consecuencias humanas de la automatización.

"La renta básica universal no abordará la dignidad humana", señaló, al tiempo que explicó que el problema no es únicamente económico. "Las personas encuentran sentido en sus vidas a través de sus trabajos, y perderlos generará una crisis de dignidad", remarcó.

Las declaraciones del científico, que fue pieza clave en el desarrollo de modelos como los que dieron origen a ChatGPT, reabren un debate que ya trasciende los límites de lo académico y que toca de lleno a gobiernos, empresas y trabajadores de todo el mundo.