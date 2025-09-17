La nueva función de llama Score y permitirá que los usuarios demuestren sus habilidades lingüísticas y obtengan nuevas oportunidades laborales

Duolingo, la plataforma de aprendizaje de idiomas en línea, anunció una nueva integración con Linkedin, donde los usuarios podrán incorporar su nivel de inglés u otros idiomas, a sus perfiles profesionales.

La función, llamada Score de Duolingo, vincula los perfiles de los estudiantes en Duolingo con LinkedIn, algo que facilitará que sus habilidades lingüísticas se reflejen y puedan abrir nuevas oportunidades laborales.

Luis von Ahn, cofundador y director ejecutivo de Duolingo, precisó que el objetivo de la herramienta es conectar la educación de las personas con sus resultados reales, para demostrar cómo aprender un idioma puede impactar en su desarrollo profesional.

Además, la plataforma de idiomas dio a conocer nuevas integraciones con IA para mejorar los procesos de aprendizaje y prácticas de nuevos idiomas.

A partir de ahora, las llamadas inteligentes estarán disponibles en nueve de sus cursos más populares para todos los suscriptores de Duolingo MAX e integran elementos como:

soporte inicial

retroalimentación en tiempo real

revisiones posteriores a la llamada

Esta experiencia "está diseñada para hacer que practicar la conversación se sienta más accesible y menos como practicar", detalló la compañía.

El ajedrez de Duolingo llega para usuarios Android

"Los estudiantes pueden desarrollar su seguridad en el idioma a través de conversaciones con Lily, la protagonista de Duolingo, quien ahora ofrece interacciones más personalizadas y dinámicas", agregó Von Ahn.

Entre las últimas novedades que presentó Duolingo, la que más llamó la atención a los usuarios fue la expansión del curso de ajedrez para usuarios Android. La propuesta está disponible en:

inglés

español

francés

alemán

italiano

portugués

Además, la plataforma lanzó un nuevo modo jugador contra jugador para los dispositivos iOS, que busca hacer la experiencia más competitiva y social.

El ajedrez dentro de Duolingo se convirtió en una de las funciones más populares de la plataforma, ya que combina la enseñanza de estrategia real con ejercicios prácticos en tiempo real.

A partir de esta iniciativa, la firma busca mantener el interés de los usuarios al lograr que el ajedrez sea una actividad social dentro de un entorno virtual.

La expansión a Android y la integración de modos competitivos en iOS reflejan la apuesta de la plataforma por ofrecer experiencias de aprendizaje más completas y atractivas para todos sus estudiantes.