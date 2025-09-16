La IA dejó de ser algo exclusivo para las grandes empresas. Hoy en día, pequeñas y medianas compañías pueden acceder fácilmente a la misma

La inteligencia artificial empieza a integrarse de forma natural en la vida cotidiana. Para las PyMEs, aunque sumar soluciones avanzadas puede representar un costo alto, hoy hay aplicaciones con planes gratuitos o accesibles que se adaptan a las posibilidades de un negocio pequeño.

Estas herramientas incorporan funciones de machine learning (ML) y procesamiento de lenguaje natural (NLP), lo que permite agilizar procesos internos. Dicho de otro modo: optimizan los flujos de trabajo y facilitan que los equipos concreten distintas tareas.

Las mejores herramientas de IA para tu PyME

Cada vez más empresas utilizan inteligencia artificial para anticipar el comportamiento de sus clientes, ofrecer atención al usuario 24/7, recomendar productos y servicios personalizados e incluso detectar movimientos sospechosos.

Si bien algunos sistemas implican una inversión importante, existen opciones accesibles —e incluso gratuitas— ideales para pequeñas y medianas compañías:

Fireflies.ai

Una herramienta pensada para equipos de ventas, marketing y RRHH. Funciona como un asistente de notas con IA: graba, transcribe y resume reuniones en vivo o audios cargados previamente. Se integra con Zoom, Google Meet y Microsoft Teams, y además genera resúmenes con puntos clave y tareas a seguir. Tiene plan gratuito y opciones pagas desde u$s10 al año.

Grammarly

Un clásico para quienes escriben: corrige ortografía y gramática, pero también sugiere mejoras en estilo y tono para que los textos transmitan el mensaje adecuado. Es útil en cualquier área de la empresa. Ofrece versión sin costo, un plan anual desde u$s12 y otra alternativa personalizada.

Tidio

Es un chat en vivo con chatbot integrado que brinda soporte 24/7 y permite atender a clientes en distintos canales. Ayuda a captar prospectos, aumentar ventas y liberar al equipo para consultas más complejas. Tiene plan gratuito y versiones pagas desde u$s24,17.

ChatGPT

El chatbot más popular y pionero en su categoría. Responde preguntas en segundos y puede ayudar tanto a personas como a empresas a generar ideas o encontrar soluciones rápidas.

Guru

Un buscador empresarial con IA que centraliza apps, chats y documentos en un mismo lugar. Facilita encontrar información al instante y mejora la colaboración entre equipos al organizar el conocimiento colectivo de la empresa. Tiene prueba gratuita de 30 días, un plan individual entre u$s15 y u$s18, y opciones personalizadas.

Plus AI

Un generador de presentaciones fácil de usar que funciona dentro de Google Slides. Permite crear y editar diapositivas a partir de un prompt, usando plantillas prearmadas o cargando directamente un PDF, Word o archivo de texto.

Esta plataforma es ideal para compartir materiales en equipo o armar presentaciones en minutos. Ofrece prueba gratuita y planes pagos desde u$s10 al mes (abonando de forma anual).