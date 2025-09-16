Apple reconoció que los primeros días tras la actualización el iPhone puede consumir más energía y calentar, pero asegura que es temporal

La llegada de iOS 26 ya está disponible de forma oficial para todos los iPhone compatibles, y trajo el cambio más importante en la interfaz de los móviles de Apple en la última década.

Sin embargo, la actualización también generó inquietudes: muchos usuarios reportaron que su teléfono consume más batería de lo habitual e incluso se calienta más.

Problemas con iOS 26: usuarios reportan menor autonomía y más calor en el iPhone

Apple salió a aclarar la situación en su página oficial: "Inmediatamente después de completar una actualización mayor, es posible que notes un impacto en la duración de la batería y en el rendimiento térmico. Esto es normal, dado que tu dispositivo necesita tiempo para completar todos los ajustes y el proceso de actualización en segundo plano".

Esto significa que tras instalar el nuevo sistema, el iPhone sigue ejecutando procesos internos, como la descarga de recursos y la actualización de aplicaciones, lo que eleva el consumo de energía.

Según la empresa, la situación debería normalizarse con el paso de las horas o, en algunos casos, de los días.

De todas formas, Apple recomienda preparar el dispositivo antes de actualizar:

Liberar espacio de almacenamiento

Hacer un respaldo

Evitar el uso intensivo en simultáneo de las nuevas funciones durante las primeras horas.

La compañía también advirtió que el impacto puede variar según el modelo. En equipos más antiguos, como el iPhone 11, algunas funciones de iOS 26 resultan más exigentes para el hardware, lo que puede derivar en un consumo energético mayor.

En definitiva, la actualización mayor trae consigo beneficios y novedades, pero también puede ocasionar este tipo de inconvenientes temporales que no implican un problema estructural en los equipos.