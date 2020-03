Caída estrepitosa: con el colapso de casas de cambio el Bitcoin perdió el 50% de su valor

Al menos las casa de cambio de monedas digitales, BitMEX y Gemini, dejaron de funcionar entre la noche del jueves 12 y la madrugada de este viernes

Aunque su estado actual se muestra como «operativo», Gemini estuvo fuera de línea durante unos 45 minutos el jueves por la noche, mientras que BitMEX dijo que tenia un «problema de hardware» con su proveedor de servicios en la nube. Esto causó que las solicitudes se retrasaran entre las 02:16 y las 02:40 am. El servicio normal se reanudó a las 03:00 a.m.

La repentina caída de bitcoin de más del 50%, este jueves, desencadenó liquidaciones masivas de posiciones en BitMEX. La casa de cambio de derivados de monedas digitales registró liquidaciones de posiciones totales de u$s 1.100 millones en las últimas 24 horas, según datos de Skew. Esta es la cantidad más alta desde hace más de 18 meses.

Cabe destacar que el fondo de reserva de BitMEX fue poco afectado. Perdió 1.627 bitcoins en las últimas 24 horas, que es solo el 4,6% del valor total del fondo. Por otro lado, el fondo de reserva de Deribit, rival de BitMEX, se agotó casi en su totalidad, pues su valor cayó bruscamente de casi u$s 3,1 millones a unos u$s 227.000 durante el período.

BitMEX tuiteó hoy temprano: "El fondo de reserva de BitMEX es el más grande de la industria por ordenes de magnitud y este se mantiene en excelente estado".

Otras casas de cambio

Por otro lado, parecido a lo que sucedió con BitMEX, Gemini se sometió anoche a un «mantenimiento de emergencia» para abordar un problema técnico alrededor de las 12:46, antes de restaurar sus servicios a la 01:37.

Particularmente, Coinbase también está supervisando actualmente su red para Ether (ETH) y los tokens ERC20, ya que las transacciones de envío se ven retrasadas «debido a la congestión de la red». El precio de ETH cayó por debajo de los u$s 100 a finales del jueves, alcanzando este récord por primera vez desde diciembre de 2018.

Otras casas de cambio, como Binance y Kraken, están actualmente funcionando con normalidad, según sus páginas de estatus.

Bitcoin cerca de los u$s 5.200

Bitcoin se cotiza actualmente alrededor de los u$s 5.200, el precio más bajo desde el 25 de marzo de 2019. Cabe destacar que la mayor moneda digital del mundo alcanzó brevemente un mínimo de alrededor de u$s 3.800 en Coinbase a las 10:15 pm del jueves.

Precios de otras importantes monedas digitales, incluyendo Bitcoin Cash (BTC), XRP y Litecoin (LTC), también han bajado más de un 20%.

Liquidaciones a través de MakerDAO y Compound

Datos del mercado muestran que la caída del mercado de monedas digitales del jueves trajo consigo una serie de liquidaciones en dos importantes protocolos de préstamos de financiación abierta (DeFi).

Datos recopilados por The Block muestran que el número de liquidaciones de Compound alcanzó su nivel más alto, con la mayoría de estas liquidaciones en ETH. Estos datos indican que en las últimas 24 horas se han liquidado u$s 4,19 millones de ETH y aproximadamente u$s 120.000 en la stablecoin USDC.

ETH se está cotizando a unos u$s 124, un descenso de un poco menos del 36%, según datos de Coinbase, tomando en cuenta que en la madrugada del jueves se cotizaba en u$s 194.

MakerDAO, otra plataforma DeFi de préstamos, también vio un gran aumento en el número de liquidaciones, según los datos disponibles.

Como se muestra en el gráfico siguiente, hubo dos grandes picos de liquidación, que ocurrieron a las 13:19 y 13:35 UTC. Se esperan más liquidaciones a lo largo del día a medida que el historial de precios de MakerDAO se ajusta y los precios del gas se asienten, permitiendo a los liquidadores hacerse cargo de las bóvedas subcolateralizadas.

Datos adicionales indican que la cantidad de DAI ha disminuido en u$s 6 millones en los últimos dos días.

Como muestra DeFi Pulse, que hace seguimiento del ecosistema de Finanzas Abiertas, Maker y Compound constituyen las dos plataformas más grandes en términos de valor total bloqueado.

De los dos, Maker tiene un token de gobierno cotizado públicamente, MKR, que, según datos de Coinbase ha bajado aproximadamente un 42% en el día y actualmente se cotiza a u$s 298,87, indicó CriptoNoticias.