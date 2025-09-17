La autoridad monetaria estadounidense finalmente redujo los tipos de interés, lo que mejora el atractivo sobre los activos de riesgo

Finalmente, la Reserva Federal (Fed) redujo 25 puntos básicos la tasa de interés, que pasó del rango de 4,25-4,50% al 4,00-4,25%. De esta forma, el organismo dio luz verde a un viejo pedido de Donald Trump quien venía solicitando a su titular, Jerome Powell, esta medida