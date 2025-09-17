La autoridad monetaria estadounidense finalmente redujo los tipos de interés, lo que mejora el atractivo sobre los activos de riesgo
17.09.2025 • Atención coiners
La Fed esta vez le dio la derecha a Trump y bajó las tasas: la reacción de las principales criptomonedas
Finalmente, la Reserva Federal (Fed) redujo 25 puntos básicos la tasa de interés, que pasó del rango de 4,25-4,50% al 4,00-4,25%. De esta forma, el organismo dio luz verde a un viejo pedido de Donald Trump quien venía solicitando a su titular, Jerome Powell, esta medida