Una herramienta de inteligencia artificial superó a ChatGPT y se convirtió en la app de IA más descargada para celulares. ¿De cuál se trata?

En un giro inesperado, Google alcanzó un logro importante con su inteligencia artificial Gemini: su app para iOS desplazó a ChatGPT y se convirtió en la número uno de la App Store. Y detrás de este avance hay un protagonista particular: la función de edición de imágenes con Nano Banana.

Aunque Google empezó con tropiezos en el mundo de la IA generativa, ya que su Project Bard no tuvo un buen debut, la compañía logró recuperarse y demostrar su liderazgo en la innovación tecnológica.

Gemini llega a la cima de la App Store

ChatGPT había dominado durante años las tiendas de aplicaciones, tanto en la App Store como en Google Play, donde aún mantiene el primer puesto. Por eso, que Gemini lo supere en iOS marca un cambio relevante en el mundo de la IA y confirma el impacto del trabajo de Google, algo que la compañía celebró.

El impulso de Gemini se debe en gran parte a Nano Banana, su función de edición de imágenes, que se volvió viral y aumentó la interacción de los usuarios. En Android, la app también crece, con la ventaja de que suele venir preinstalada en algunos dispositivos, facilitando el acceso al ecosistema de Google.

Muchas herramientas de la plataforma son gratuitas y con límites generosos: Nano Banana permite hasta 100 acciones de edición o creación, mientras que ChatGPT restringe las interacciones con GPT-4 a solo tres por día, algo que le juega en contra a la hora de competir.

En este sentido, Google logró posicionarse a la par de OpenAI e incluso superar a la compañía en varios aspectos. Sin embargo, ofrecer tantas funciones gratis es costoso en recursos, por lo que es probable que la empresa comience a derivar usuarios a planes pagos como Google AI Plus, buscando equilibrar gastos y mantener su liderazgo.

Qué es y cómo funciona Nano Banana

Nano Banana permite editar imágenes a través de instrucciones escritas en lenguaje natural. Los usuarios pueden subir una foto existente o empezar desde cero y luego indicar los cambios que quieren realizar, como:

Quitar objetos o personas

Modificar el fondo

Aplicar filtros

Añadir nuevos elementos manteniendo coherencia visual

Por ejemplo, con solo escribir "eliminá el fondo y agregá un cielo despejado" o "poné un perro sentado en la escena con un lazo", la IA genera la versión final en cuestión de segundos. Esta interacción por texto hace que la experiencia sea rápida, intuitiva y creativa, ideal tanto para usuarios ocasionales como para profesionales de diseño, marketing o moda.

Uno de los puntos fuertes de Nano Banana es que mantiene la coherencia visual incluso tras varias modificaciones. Esto permite hacer múltiples cambios sin que la imagen pierda naturalidad, un desafío que otros editores de IA todavía no solucionan completamente.

La herramienta también ofrece funciones avanzadas: cambiar apariencia, vestimenta o peinado de las personas en una foto, fusionar imágenes, aplicar estilos artísticos o trasladar sujetos a un nuevo entorno sin alterar sus rasgos originales.

Detrás de Nano Banana está Gemini 2.5 Flash Image, la versión avanzada del modelo multimodal de Google, que combina texto e imagen en la misma plataforma. Gracias a esta integración, los usuarios pueden trabajar directamente desde Gemini sin necesidad de instalar programas adicionales ni configurar ajustes complejos.

Para quienes quieran usar la herramienta de manera intensiva o integrarla en productos comerciales, Google ofrece acceso vía API a un costo aproximado de u$s0,03 por imagen generada. Mientras tanto, el uso individual sigue siendo gratuito, aunque con un límite diario.