El neobanco latino y la plataforma de viajes anunciaron un acuerdo para que los clientes puedan financiar vuelos nacionales con cualquier aerolínea

Ualá, el neobanco con más de 7 millones de clientes en Argentina, y Despegar, líder en viajes en América Latina, anunciaron una alianza estratégica destinada a facilitar los viajes dentro del país.

A partir de ahora, los usuarios que utilicen la tarjeta de crédito Ualá podrán financiar la compra de vuelos nacionales en 3, 6 y 9 cuotas sin interés con cualquier aerolínea.

Esta iniciativa busca fomentar el turismo local y ofrecer opciones de pago más accesibles para quienes deseen conocer y recorrer distintas regiones de Argentina.

El beneficio se integra al ecosistema de Ualá, enriqueciendo la propuesta de valor de su tarjeta, que ofrece flexibilidad de pago, promociones continuas y ventajas diseñadas para acompañar a sus usuarios en diferentes momentos.

Joaquín Domínguez, Director de Crédito de Ualá, destacó que las promociones forman parte fundamental del valor que entregan a diario a sus clientes para facilitar la concreción de proyectos personales, como viajar.

Incentivos para viajar por Argentina con cuotas sin interés

Por su parte, Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay, afirmó que la alianza con Ualá fortalece el compromiso de la empresa para facilitar que más personas puedan disfrutar del turismo dentro del país.

La financiación accesible permitirá planificar escapadas con anticipación, aprovechar oportunidades y viajar durante todo el año, apuntando a consolidar a Argentina como destino nacional por excelencia.

Además de las facilidades de pago, estas acciones buscan sensibilizar sobre los beneficios del turismo local para la economía y la cultura regional.

El lanzamiento de esta promoción se da en un contexto de recuperación del sector turístico, donde las alianzas estratégicas potencian el acceso a experiencias a precios más competitivos.

Los consumidores podrán solicitar la tarjeta de crédito Ualá sin costo de mantenimiento, con la posibilidad de pagar fácilmente desde dispositivos móviles o relojes mediante Apple Pay y Google Pay.

Ualá y su estrategia de valor con promociones y beneficios financieros

La tarjeta de crédito Ualá no solo facilita la compra de vuelos nacionales financiados, sino que también suma consumos para avanzar hacia una cuenta remunerada plus que ofrece una tasa excelente, actualmente del 45% TNA en la versión plus y 40% TNA en su versión base.

Esta promoción para vuelos nacionales, disponible del 15 al 30 de septiembre de 2025, se suma a otras ventajas que incluye hasta 25% de descuento en supermercados y farmacias, hasta 30% en gastronomía, y hasta 100% en transporte, entre otros rubros.

De este modo, Ualá exhibe una estrategia integral que combina financiamiento, promociones y productos financieros innovadores.

El compromiso del neobanco es acompañar a sus usuarios en monetizar al máximo sus compras y facilitar el acceso a productos y servicios relevantes.

Para conocer más detalles sobre la promoción y obtener la tarjeta de crédito, los usuarios pueden consultar la web oficial de Ualá.

Títul