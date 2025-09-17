El proyecto contempla una prueba de tres meses para determinar la eficiencia y viabilidad logística del nuevo corredor aéreo hacia la Patagonia

Mercado Libre y el grupo industrial Mirgor lanzaron un piloto para poner a prueba un corredor que conecte Buenos Aires con la Patagonia, con la flota de la compañía estatal, tras la apertura del servicio courier de Aerolíneas Argentinas.

Según datos de Aviación Argentina, el plan pretende conectar Buenos Aires con puntos clave de la Patagonia, al probar nuevas soluciones logísticas que permitan acortar los tiempos de entrega, tradicionalmente más largos por las distancias terrestres.

Durante los próximos tres meses, un avión de carga volará todos los días hábiles, de lunes a viernes, entre el Aeropuerto de Ezeiza y las ciudades de Neuquén y Trelew.

Esta prueba servirá para evaluar la eficiencia del servicio, identificar posibles problemas operativos y determinar si puede convertirse en un corredor aéreo regular.

El principal objetivo es reducir los plazos de entrega a entre 24 y 48 horas, mucho más rápidos que los tradicionales del transporte terrestre en la región.

Este corredor será beneficioso para los consumidores, y también para vendedores y PyMES locales, que podrían mejorar su competitividad al ofrecer entregas más ágiles con Mercado Libre.

La experiencia de Mercado Libre y la colaboración estratégica de Mirgor

Mercado Libre ya cuenta con experiencia en logística aérea en América Latina. Desde 2020, Meli Air centraliza sus operaciones en Brasil y México, países donde asegura eficiencia y tiempos de tránsito más cortos para compradores y vendedores.

En Brasil, la compañía opera con GOL Linhas Aéreas y BBAM, con una flota de siete Boeing 737-800BCF que puede ampliarse hasta 12 según la demanda.

En la Argentina, la colaboración con Mirgor resulta clave: aporta su capacidad logística y aeronáutica, y tiene un acuerdo con Aerolíneas Argentinas Cargo para disponer de dos Boeing 737-800BCF durante la mitad del día, y optimizar la coordinación de vuelos y el uso de la flota.

Todos los vuelos seguirán protocolos estandarizados y seguirán las normas de seguridad establecidas por la ANAC:

Planificación de rutas

Coordinación con control de tráfico aéreo

Manejo seguro de la carga

Los resultados obtenidos durante estos tres meses de prueba servirán para evaluar la viabilidad económica y logística de convertir el corredor en un servicio regular.