En la era de la digitalización, ya no será necesario utilizar las tarjetas de débito física para retirar efectivo de los cajeros automáticos.

Gracias a la tecnología NFC, que permite pagar con el celular o un smartwatch, los usuarios podrán acceder a su dinero sin necesidad de utilizar el plástico.

El objetivo de esta innovación es agilizar las operaciones, reforzar la seguridad y acompañar la transformación digital del sistema financiero.

Si bien la tarjeta física fue la forma habitual de utilizar los cajeros automáticos, los avances tecnológicos en el sistema bancario permitieron reemplazarla por nuevas herramientas.

La tecnología NFC permite vincular tarjetas de crédito o débito al teléfono y realizar transacciones al acercar el dispositivo al lector correspondiente.

En los cajeros automáticos, el funcionamiento será similar, solo bastará con apoyar el celular en el nuevo lector NFC.

Adiós a las tarjetas físicas

El sistema reconocerá la tarjeta vinculada, solicitará la clave de seguridad y permitirá retirar efectivo de forma rápida, igual que con la tarjeta física.

El reemplazo de la tarjeta física en los cajeros automáticos trae ventajas principalmente en seguridad, ya que reduce el riesgo de clonación por dispositivos ilegales instalados en las máquinas.

También mejora la comodidad, al concentrar todas las operaciones bancarias en el celular. Los usuarios no tendrán que preocuparse por pérdida o desgaste de la tarjeta, algo que evitará trámites de reposición en el banco.

Además, el uso de NFC permite un control instantáneo de las cuentas, ya que todos los movimientos se registran inmediatamente en la aplicación del banco.

El objetivo final es un modelo totalmente "sin tarjeta", aunque durante la transición convivirán cajeros tradicionales y máquinas con lectores NFC.

Aunque todavía no hay un plazo para eliminar las tarjetas físicas, los primeros cajeros con NFC marcarán el inicio de una implementación progresiva, mientras que las máquinas tradicionales seguirán operando como hasta ahora.