Los centennials permanecen en promedio 1,1 años en un empleo, muy por debajo de las generaciones anteriores. Los detalles en esta nota de iProUP

La Generación Z está cambiando las reglas del mercado laboral. Según un estudio global de Randstad, uno de cada tres jóvenes de entre 18 y 26 años en Argentina planea cambiar de empleo en los próximos 12 meses.

Se trata de una cifra que supera ampliamente a la de otras generaciones: 21% en el caso de los Millennials, 16% de la Generación X y 18% de los Baby Boomers.

A diferencia de lo que suele suponerse, la movilidad de los centennials no responde únicamente a la falta de compromiso, sino a la búsqueda de oportunidades de desarrollo, aprendizaje continuo y trabajos alineados con sus valores. De hecho, solo el 11% de ellos piensa permanecer indefinidamente en su puesto actual, frente al 20% de los Millennials y el 28% de la Generación X.

Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay, explicó que esta tendencia "plantea desafíos adicionales a las organizaciones a la hora de atraer y retener talento. Nos interpela a repensar cómo construimos trayectorias profesionales atractivas, con oportunidades de impacto real que satisfagan las necesidades de los más jóvenes".

El informe revela que, descontando el salario, la falta de desarrollo profesional es la principal razón de cambio para la Generación Z (14%).

Además, el 41% asegura que siempre considera objetivos de largo plazo al tomar decisiones laborales, un porcentaje mayor al de los Millennials (37%) y Baby Boomers (25%).

La alta movilidad se refleja en la permanencia promedio: los centennials duran apenas 1,1 años en un empleo durante sus primeros cinco años de carrera. La diferencia es marcada respecto de los Millennials (1,8 años), la Generación X (2,8) y los Baby Boomers (2,9).

El contexto global también influye. El estudio detectó una caída del 29% en las ofertas de empleo de nivel inicial entre enero de 2024 y julio de 2025, lo que limita la entrada de los jóvenes al mercado laboral tradicional. En este marco, solo el 45% de la Generación Z trabaja a tiempo completo en un puesto estable y, de ese grupo, un 31% quisiera combinarlo con un segundo empleo para diversificar ingresos y sumar experiencia.

"Retener a los jóvenes no se trata solo de ofrecer un salario competitivo, sino de crear entornos donde puedan crecer, sentirse escuchados y alinear su trabajo con sus valores y propósito personales", concluyó Ávila.