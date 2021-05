Reinventarse en pandemia: crea un "Mercado Libre" para countries tras quedarse sin clientes

José Clemente vendía electrodomésticos y máquinas para comercios pero a raíz de la crisis desatada por la pandemia tuvo que reinventarse.

Como muchos otros en la Argentina y en el mundo, José Clemente tuvo una vida laboral antes de la pandemia y tiene otra ahora. En su caso personal, después de una crisis impensada e ineludible, el cambio terminó siendo positivo.

Reinventarse

Este empresario de 45 años que se dedicaba a la venta de electrodomésticos y máquinas para comercios desde 2012, se quedó sin clientes dentro de un público que era el de la base de la pirámide.

Desde su casa ubicada en el barrio de Cardales, en la zona de Campana, comenzó a armar grupos de WhatsApp para ofrecer aquellos productos que todavía tenía en stock como una manera de paliar la caída abrupta que tuvo su negocio.

José Clemente, creador de la plataforma Entrecountries.com

Rápidamente, el Clemente se dio cuenta que su target ya era distinto; ahora era el de "la punta de la pirámide", en sus palabras. "Armé el grupo y a la media hora ya tenía 150 integrantes. Interés había", contó.

Así, fue formando distintos grupos de WhatsApp por área geográfica, logró un crecimiento enorme. Las personas que participaban se sentían seguras porque se compraba y vendía "entre conocidos".

Fue en ese momento cuando, por recomendación de un amigo, vio la nueva veta de su incipiente emprendimiento y probó trasladarlo a un marketplace donde cada uno podría publicar sus productos.

Esa idea terminó siendo Entrecountries.com, "una especie de Mercado Libre sólo para barrios cerrados y countries", aunque abierto a cualquiera que desee publicitar ahí un producto y captar ese tipo de público (ABC1), donde se venden desde facturas y tortas hasta casas y autos de alta gama.

Entrecountries.com funciona como el Mercado Libre de las primeras épocas. Es como una federación de grupos de WhatsApp que está dividido por zonas, barrios y temas como: muebles en Nordelta o muebles en Zona Norte, por citar algunos ejemplos. Y ya tienen más de 100 divisiones, entre las zonales y las temáticas.

Uno de los motivos que Clemente refiere cuando habla del éxito de su nuevo emprendimiento es el de la seguridad que, junto con el Covid-19, hizo que "mucha gente se mudará a barrios cerrados" que quería saber bien "a quien dejaba entrar a sus casas", según comentó en una entrevista radial.

El temor a Mercado Libre o Facebook Marketplace

"Los chicos empezaron a vender tortas", expresó Clemente. "Los grupos de WhatsApp hicieron que la gente se conozca más; algo bueno dentro de todo esto malo, porque sino la gente que vive acá suele vivir ensimismada en su mundo", relató.

"La gente que vive en estos lugares a veces no se anima a Mercado Libre o el Facebook Marketplace, entonces no saben a quién puede venderle sus productos. Quieren renovar la mesa del comedor, o del quincho, o cambiar un lavarropa, porque son gente que renuevan mucho, y están en perfectas condiciones y no quieren terminar regalando estas cosas", detalló.

Todo esta movida, que comenzó en la Zona Norte del Gran Buenos Aires, ahora llega a barrios del sur, como Canning o Florencio Varela.

Fuente: Baenegocios