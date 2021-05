WhatsApp Pay llega a Latinoamérica y aterriza en uno de los mercados más grandes del mundo

Según anunció la empresa los pagos llegan a la app en un lanzamiento gradual, por lo que no está disponible en todos los mercados pero lo hará de a poco

Finalmente llegaron los tan esperados pagos de WhatsApp, aunque por lo pronto solo en Brasil. La subsidiaria de Facebook comenzó a desplegar su sistema de pagos que en el futuro llegará a más regiones y mercados. Se trata de una dinámica simple que consiste en enviar y recibir dinero entre contactos y de forma totalmente integrada en la app de mensajería.

Según anunció WhatsApp, los pagos llegan a la aplicación para los usuarios que se encuentren en Brasil. Es un lanzamiento gradual, por lo que no está disponible para todos desde el primer momento sino que lo hará paulatinamente.

A gente sabe que vocês estavam esperando por isso. Pagamentos no WhatsApp começa hoje a ficar disponível pelo ????????. Para saber mais: https://t.co/O3l4UJOfXl pic.twitter.com/W2VFRuoWfC — WhatsApp (@WhatsApp) May 4, 2021

A qué apunta

En un mercado bastante variado en este servicio, Facebook/WhatsApp no es el primero en hacerlo. No obstante, desde Facebook se quieren destacar apostando por una serie de características con las que aspiran a triunfar.

En primer lugar WhatsApp valida el hecho de que los pagos entre contactos en WhatsApp no tienen comisiones. Si se envía 20 euros y el otro usuario recibe 20 euros, no habría cobros extra para ninguno. Pero además, este servicio apunta a realizar pagos instantáneos, no como puede ocurrir con las transferencias entre bancos que tardan horas o hasta días.

Por otro lado, desde la app quieren hacer hincapié en que se trata de un servicio seguro y privado. Una vez el usuario registrar la tarjeta de débito o recarga el servicio, el dinero se transfiere siempre entre banco y banco respetando los estándares de seguridad requeridos para los bancos.

Asimismo, las transferencias son privadas entre usuarios. Facebook dice que se puede colocar un PIN de seguridad para evitar que otros realicen pagos o vean los ya realizados.

Por último, y quizás lo más importante, está integrado en WhatsApp, y esta es una de las aplicaciones más populares de toda la historia, permitiendo su integración directamente en la app, los pagos ganan muchísima más utilidad.

Nuevas condiciones

El día del gran cambio en WhatsApp está cada vez más cerca. Los nuevos términos de servicio de la aplicación de mensajería entrarán en vigencia dentro de dos semanas y todavía hay quienes se niegan a aceptarlos.

En ese caso, WhatsApp dejó muy en claro que para seguir disfrutando de la plataforma deberán aceptar los términos que permitirá utilizar los datos de WhatsApp para Facebook.

Las nuevas condiciones de Whatsapp comenzarán a regir en dos semanas

La compañía explica que se trata de una manera de mejorar aún más la experiencia de sus usuarios al hacer mucho más directa la comunicación entre ambas plataformas. Otra de las cosas que busca Facebook es una mejor personalización al momento de mostrar publicidad a sus usuarios.

Facebook trató de explicar que no tendrá acceso a datos personales de los usuarios, ya que WhatsApp utiliza cifrado de extremo a extremo, seguridad que no le permite ni a la misma compañía poder leer los mensajes de sus usuarios.

El caso es que cuando llegue la fecha pautada, los cambios serán inmediatos para los que se mantengan en la posición de no querer aceptar los términos de servicio.