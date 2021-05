Las claves de Jessica Alba para transformar en unicornio a su emprendimiento

La startup de Jessica Alba, The Honest Company, es un verdadero éxito: cerca de u$s350 millones en ventas durante un año en el que muchas empresas tuvieron problemas, pero los capitalistas de riesgo rechazaron la idea al principio.

En 2009, Alba tuvo un problema real: no podía encontrar productos de bebé para su recién nacido que tuvieran la garantía de ser seguros y ecológicos.

Después de experimentar una reacción alérgica a un detergente supuestamente seguro para bebés, desarrolló su idea de la forma en que comienzan muchos emprendedores exitosos: propuso construír la solución que ella misma deseaba que estuviera en el mercado.

Alba le propuso su idea al emprendedor en serie Brian Lee que, supuestamente, declinó después de decir que no era "muy prometedora". La sensación de que los demás no ven potencial en vos o en tu idea de negocio es una frustración conocida por los emprendedores.

En ese momento, Alba comentó que sentía que nadie la tomaba en serio como emprendedora, ni siquiera creían en su idea, aunque sabía que habría demanda.

Pero solo cinco años después, The Honest Company alcanzó el estatus de unicornio, valorado en más de u$s1.000 millones. ¿Qué cambió en esos cinco años que le permitieron convertir su pitch fallido en una historia de éxito?

En 2012, Jessica Alba se encuentra en Washington, presionando para reformar la Ley de Control de Sustancias Tóxicas de 1976. Animada por su creciente conocimiento sobre el tema, regresó con Lee y le volvió a presentar su pitch.

Esta vez, su presentación fue mucho más concisa, con menos de 30 minutos de principio a fin. En un mundo donde la mayoría de emprendedores se rinden después de un rechazo o dos, Alba, en cambio, había pasado los años entre ambas reuniones presentando su idea a sus amigos, identificando huecos en su posicionamiento, y respondiendo todas y cada una de las preguntas que surgían sobre la cadena de suministro.

Otro cambio había ocurrido en los últimos tres años: los capitalistas de riesgo como Lee, a quien estaba pitcheando, habían formado familias jóvenes. El discurso de Alba era sólido como una roca y, como ventaja adicional, sus posibles inversores querían el producto ellos mismos.

