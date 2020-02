De robots cocineros a terapia virtual: las 11 startups de salud más prometedoras de Europa

Una de las estrellas en la adopción de tecnología es el área de salud, con una multitud de startups que acompañan el proceso: las más exitosas

Las nuevas empresas del sector ofrecen una variedad de servicios y productos de vanguardia: desde la terapia basada en la RV hasta los chefs robots.

Según un informe detallado sobre la tecnología europea realizado por Atomico, una importante empresa europea de capital riesgo, se invirtieron u$s 3.600 millones en empresas de tecnología sanitaria en Europa entre enero y septiembre de 2019. Eso es 6 veces más que los u$s 624 millones invertidos en empresas de salud europeas en todo el año 2015.

Martin Mignot, socio de la empresa multinacional de capital riesgo Index Ventures, con sede en Londres, explica que las avanzadas redes de salud pública de Europa crean un entorno empresarial especialmente favorable.

"Los fundadores europeos tienden a tener una ventaja en el sector de la salud", asegura Mignot. "La prestación de servicios de salud a través de sistemas públicos hace que la asistencia sanitaria esté menos fragmentada que en otras partes del mundo, creando una oportunidad para la innovación a escala".

"Este nivel de innovación es una buena noticia para los pacientes, que como resultado tendrán un acceso más fácil a mejores servicios sanitarios; para el sistema público, que se beneficiará del aumento de la eficiencia; y para la sociedad, que tiene la capacidad de pasar a un enfoque más preventivo de la salud", añade.

A continuación se presentan 11 de las startups más prometedoras de la salud europea, desde el control del sueño hasta la terapia basada en la RV:

1. Babylon Health (Reino Unido)

El objetivo de Babylon Health es proporcionar servicios de salud accesibles y asequibles para todos los habitantes del planeta. La compañía ha ganado fama y notoriedad en el Reino Unido por ofrecer servicios médicos online para los pacientes del Servicio Nacional de Salud, tales como consultas por vídeo y evaluaciones de salud por chatbot.

Opera en Reino Unido y Ruanda y la empresa tiene planes de expansión en China, Estados Unidos y Oriente Medio.

- Total recaudado: u$s 635 millones (unos 570 millones de euros).

- Empleados: Más de 1.700.

2. MindMaze (Suiza y Estados Unidos)

MindMaze desarrolla lo que describe como interfaces hombre-máquina, incluyendo productos de realidad virtual (RV) para ayudar a la recuperación neuronal. Trabaja con los hospitales para proporcionar a los pacientes programas de rehabilitación de RV.

La compañía tiene su sede en Suiza y en Estados Unidos, y el año pasado se asoció con el equipo británico de Fórmula Uno McLaren para probar la tecnología de MindMaze en el contexto de la seguridad y el rendimiento de los deportes de motor.

- Total recaudado: Más de u$s 108 millones (unos 98 millones de euros).

- Empleados: 180.

3. Elvie (Reino Unido)

Los dos productos estrella de Elvie son un discreto extractor de leche que se puede llevar puesto, denominado "extractor de Elvie", y un dispositivo para entrenar la zona del suelo pélvico en ráfagas de cinco minutos, denominado "entrenador de Elvie". El entrenador pélvico es utilizado por el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, y la startup recaudó u$s 42 millones en una ronda de la Serie B el pasado mes de abril.

La directora general de la empresa, Tania Boler, no tiene una formación técnica convencional, ya que ha trabajado anteriormente como defensora de la salud de la mujer para la ONU y otras organizaciones. En abril de 2019, contó cómo se sintió impulsada para fundar su empresa por la rabia ante la mala calidad de la tecnología para la salud de las mujeres que encontró durante su trabajo.

- Total recaudado: Más de u$s62 millones (unos 56 millones de euros).

- Empleados: 82.

4. Cera Care (Reino Unido)

Cera, con sede en Reino Unido, ofrece un mercado online que empareja a los cuidadores con los pacientes. Trabaja tanto con entidades públicas como el Barts NHS Trust (una sub-sucursal del Servicio Nacional de Salud) para evitar la saturación de camas en los hospitales, como con entidades privadas como Uber para proveer transporte a los pacientes.

En medio de las crecientes preocupaciones sobre el envejecimiento de la población europea, Cera forma parte de un movimiento más amplio dentro de Europa hacia la tecnificación del cuidado de los ancianos. Careship, una nueva empresa con sede en Alemania, proporciona un servicio parecido.

- Total recaudado: Más de u$s 20 millones (unos 18 millones de euros).

- Empleados: 2000.

5. BenevolentAI (Reino Unido)

BenevolentAI, con sede en Londres, dice que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para analizar cantidades masivas de datos para ayudar a proponer nuevos objetivos para fármacos.

Dirigida por la ex ejecutiva de Facebook y ministra del gobierno británico, la baronesa Joanna Shields, fue valorada en u$s 2.000 millones en abril de 2018, aunque se redujo a la mitad a u$s 1.000 millones en septiembre del año pasado. Su presencia europea también se extiende a Amberes, Bélgica, donde tiene su sede un grupo de sus ingenieros.

- Total recaudado: u$s 268 millones (unos 240 millones de euros)

- Empleados: 228

6. Karakuri (Reino Unido)

Dirigida por el CEO Barney Wragg, Karakuri ha construido robots cocineros para automatizar y mejorar la preparación de alimentos. Su objetivo final es proporcionar a los trabajadores de todo el mundo comidas personalizadas y ultraprecisas que puedan ser ajustadas para adaptarse a las necesidades dietéticas individuales y a las preferencias de sabor.

Karakuri también tiene como objetivo utilizar su tecnología para reducir la dependencia de los envases de plástico, y se ha asociado con el supermercado online de Reino Unido Ocado, que también es su principal patrocinador.

- Total recaudado: u$s 9 millones (unos 8,1 millones de euros).

- Empleados: 20.

7. KRY (Suecia)

La aplicación de KRY permite a los pacientes reservar y realizar citas en vídeo con médicos de cabecera y profesionales sanitarios cualificados en cuestión de minutos, a través de su smartphone o tablet.

Desde su lanzamiento en 2015, KRY, con sede en Estocolmo, afirma haber facilitado más de 1,4 millones de consultas. Está respaldada por algunos de los inversores tecnológicos más importantes de Europa, entre los que se encuentran Index Ventures y Accel, que contribuyeron a la recaudación de fondos de la Serie C por valor de 140 millones de euros (u$s 155 millones) en enero de 2020.

KRY opera en Suecia, Noruega y Alemania, mientras que en Reino Unido y Francia opera bajo la marca "LIVI".

- Total empleado: u$s 244 millones (unos 220 millones de euros).

- Empleados: 250 (y 800 médicos).

8. Onera Health (Países Bajos y Estados Unidos)

Onera Health desarrolla "parches" inteligentes para controlar los patrones de respiración de las personas durante la noche. Utilizando estos datos, los parches son capaces de medir los patrones de sueño, identificar los trastornos del sueño y, en última instancia, mejorar la calidad del sueño de las personas.

Aunque Onera tiene su sede en Estados Unidos, su investigación y desarrollo se lleva a cabo en Europa, específicamente en Eindhoven, en Países Bajos.

- Total recaudado: Más de u$s 9,3 millones (unos 8,4 millones de euros).

- Empleados: 28

9. AMRA (Suecia y Estados Unidos)

Con sede en Linköping, en el sur de Suecia, y con una oficina en Chicago, AMRA convierte las resonancias magnéticas en análisis del cuerpo de las personas, incluyendo mediciones de músculos y grasas para cualquier región del cuerpo, lo que hace que su tecnología tenga el potencia de aplicarse a toda una serie de industrias, desde la ciencia del deporte hasta el cuidado de los ancianos.

La empresa también lleva a cabo sus propias investigaciones académicas — investigaciones que a menudo han sentado las bases para el desarrollo de su tecnología — y se asocia con la industria de la salud para mejorar la eficiencia de los ensayos clínicos y acelerar el desarrollo de medicamentos.

- Total recaudado: u$s 17 millones (unos 15 millones de euros)

- Empleados: Más de 50.

10. Dacadoo (Suiza)

Dacadoo es una empresa con sede en Zurich que ha creado una plataforma para ayudar a las personas a mantener hábitos de vida saludables. Ha desarrollado una "calificación de salud": un número entre 0 y 1.000 que asigna a los usuarios y que aumenta y disminuye casi en tiempo real de acuerdo con los cambios en su salud corporal, mental y estilo de vida.

Se llega a la puntuación de salud mediante una serie de métodos diferentes, incluidos los cuestionarios de autoevaluación y el seguimiento directo de las diferentes actividades físicas. Esas actividades se controlan mediante la aplicación de Dacadoo o se toman de dispositivos o aplicaciones de terceros, como los rastreadores Fitbit, que proporcionan información relacionada con la salud de los usuarios.

- Total recaudado: Más de u$s 70 millones (unos 63,5 millones de euros).

- Empleados: 105.

11. Psious (España)

La empresa Psious, con sede en Barcelona, ha desarrollado una plataforma de realidad virtual para el tratamiento de fobias y trastornos de ansiedad. La plataforma comprende más de 70 "entornos" de RV que atienden a trastornos específicos, con 15.000 pacientes tratados en 50 países.

Ha trabajado con una serie de instituciones médicas y académicas de renombre mundial, como el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, así como las universidades estadounidenses de Stanford y UCLA, indicó Business Insider.

- Total recaudado: u$s 10,1 millones (unos 9 millones de euros).

- Empleados: 40.