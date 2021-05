Las razones de la estrepitosa caída de Tesla luego de la aparición de Elon Musk en Saturday Night Live

Las acciones de Tesla caen un 14% desde que Elon Musk apareció en Saturday Night Live, y se estima que Musk ha perdido u$s 20.000 millones en ese periodo

Se especula que Elon Musk ha perdido aproximadamente u$s 20.000 millones desde su aparición el 8 de mayo en el programa Saturday Night Live; la noticia de que Tesla ha suspendido los pagos de BTC por los coches sigue provocando una gran conmoción en los mercados.

El 7 de mayo, el día antes de que Musk hiciera su aparición en SNL, las acciones de Tesla estaban a $669. En la semana transcurrida, las acciones han caído un 14% hasta situarse en u$s 573. Según las estimaciones de Forbes, esta súbita caída ha hecho que el patrimonio neto de Musk, de u$s 166.000 millones, se reduzca en u$s 20.000 millones hasta situarse en unos u$s 145.500 millones.

La caída del 14% de esta semana se suma a una tendencia general a la baja de las acciones de Tesla en los últimos 30 días. El 14 de abril, las acciones de TSLA se situaban en $784. El precio actual de u$s 573 supone un descenso del 26.91% en este periodo, según datos de Tradingview.

Acciones de Tesla , gráfico de 1 mes. Fuente: Trading View

Las escapadas de Musk no solo están causando volatilidad en los precios de las acciones de Tesla, por supuesto, ya que el precio de Bitcoin ha bajado un 8.1% desde los u$s 54.448, cuando soltó la noticia de que la empresa ya no aceptaría pagos en BTC el 13 de mayo, hasta los u$s 50.000 actuales, según Coingecko.

El director general del prestamista de activos digitales Celcius Network, Alex Mashinsky, dijo que la industria de las criptomonedas no necesitaba amigos como Musk, declarando ante Yahoo Finance que: "Bitcoin ha subido un 20.000.000% en la última década. Es la clase de activos con mejor rendimiento en la última década... La industria va a estar bien sin Elon."

Señaló que Tesla obtuvo una ganancia de u$s 300 millones por la venta de una parte de sus tenencias en Bitcoin, lo que mejoró drásticamente sus resultados del primer trimestre del año. "Así que, obviamente, utilizan Bitcoin para obtener un trimestre muy importante para ellos", dijo. "Así que no puedes tener las dos cosas. No puedes decir que Bitcoin no es bueno para mí. Así que Bitcoin no necesita a Tesla".

Michael Saylor se enfrenta a Musk en Twitter

El CEO de MicroStrategy, Michael Saylor, también dio su opinión sobre el tema: se enfrentó a Musk en Twitter sobre las afirmaciones del multimillonario de que Bitcoin no es respetuoso con el medio ambiente.

Musk publicó enlaces a artículos que hacían referencia a las operaciones de minería de Bitcoin de "carbón sucio", como la planta de Xinjiang que se cerró temporalmente por controles de seguridad el mes pasado, lo cual provocó una fuerte caída en la tasa de hash de los principales pools de minería de China. Los enlaces también apuntan a la controvertida expansión de la planta de Bitcoin a gas de Greenbridge en Nueva York.

Saylor contraatacó argumentando que el coste de Bitcoin valía la pena por las ganancias: "Bitcoin les ofrece a 8.000 millones de personas una tecnología superior para garantizarles sus derechos humanos a la propiedad, así como una solución al problema global de la inflación y la devaluación de la moneda que crea más de u$s 10 billones en daños económicos al año. ¿No es la mezcla de combustibles fósiles de segundo orden"

Saylor podría estar más molesto que la mayoría, ya que, según se informa, fue fundamental para convencer a Musk de añadir u$s 1.500 millones de BTC al balance de Tesla en primer lugar.

MicroStrategy aprovechó la caída causada por el anuncio de Musk de ayer para gastar otros u$s 15 millones en la compra de 271 BTC, llevando su botín total a 91.850 BTC.

MicroStrategy has purchased an additional 271 bitcoins for $15.0 million in cash at an average price of ~$55,387 per #bitcoin. As of 5/13/2021, we #hodl ~91,850 bitcoins acquired for ~$2.241 billion at an average price of ~24,403 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/EwZnRkAt6k — Michael Saylor (@michael_saylor) May 13, 2021

¿Hay esperanza para el futuro?

No todo el mundo vio las acciones de Musk de forma negativa. El director general de la firma de inversión Skybridge Capital, Anthony Scaramucci, sugirió que esto era parte del plan de Musk para ayudar a limpiar la minería de Bitcoin, alentando a que se mueva hacia las energías renovables al 100%.

"El objetivo de Elon era nivelar a la comunidad de Bitcoin y centrar a los responsables políticos en la urgencia de la minería de energía limpia. El camino hacia el millón de BTC y la hiperbitcoinización exige una minería renovable. Elon contribuirá poderosamente en este sentido. Está haciendo HODLing."

Apostó 500,000 Satoshis a que Musk entraría en el mercado de la minería "súper limpia" de Bitcoin, indicó Coitelegraph.