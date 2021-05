Luego del anuncio sobre el Bitcoin: ¿qué hará Tesla con los u$s1.500 millones que tiene?

El mercado se pregunta qué hará ahora la compañía de vehículos eléctricos luego de las polémicas declaraciones de su CEO donde cuestionó a la criptomoneda

Sin duda nadie lo vio venir, pero el inesperado giro de 180 grados que dio Tesla con respecto a la aceptación de pagos con bitcoin para la compra de sus vehículos despertó todo tipo de dudas entre los inversores sobre si otras empresas seguirán sus pasos.

Pero además, el mercado se está cuestionando qué hará ahora la compañía de vehículos eléctricos con los u$s1.500 millones en bitcoin que tiene en su balance, ya que prometió no vender ni comprar más activos de este tipo por las ingentes cantidades de energía que consumen.

¿Qué pasará?

Los tenedores de títulos de la compañía "se preguntarán dónde deja esto a la empresa de Elon Musk", expuso Laith Khalaf, analista financiero de AJ Bell, "ya que la decisión de inmovilizar sus activos en bitcoin los expone completamente a los movimientos del precio, tanto positivos como negativos".

Esta decisión "no afectará materialmente a las operaciones principales de Tesla, después de todo, los consumidores pueden seguir pagando sus coches en dólares, euros, libras y yuanes", explicó. Sin embargo, "plantea interrogantes sobre su compra de una gran cantidad de la criptomonedas hace menos de seis meses. Puede que Tesla haya ganado u$s101 millones con las operaciones en bitcoins en los tres primeros meses del año, pero ahora los inversores se preguntarán legítimamente si ese dinero podría haberse invertido mejor en otra cosa", apuntó Khalaf.

Tesla señaló que volverá a utilizar la criptodivisa una vez que haga la transición a un uso de energía más sostenible.

Asimismo, Musk no le cerró del todo la puerta a bitcoin. "Incluso si eso sucede, uno podría preguntarse si esa energía no podría utilizarse de forma más productiva en la economía global, en lugar de resolver un problema de pagos que para la mayoría de la gente, simplemente no existe", explicó el analista.

"El movimiento de Tesla podría servir como una llamada de atención a las empresas y consumidores que utilizan bitcoin", que hasta ahora no habían considerado su huella de carbono, dijo el experto de AJ Bell. "La decisión de Tesla sin duda presiona a otras grandes empresas que aceptan el bitcoin para que revisen sus práctica". En definitiva, "esto pone de manifiesto que la adopción a largo plazo de las criptodivisas por parte de las empresas, los consumidores y los inversores es todavía muy incierta, como ha señalado la propia Tesla", concluyó este analista.

Fuente: Bolsamanía.

El futuro de Diem

El polémico proyecto de criptomoneda encabezado por Facebook y anunciado con bombos y platillos hace dos años ha rebajado notablemente sus expectativas internacionales y trasladará su centro de operaciones de Suiza a Estados Unidos, informó este miércoles la asociación Diem.

Diem es la sucesora de la moneda digital que en su momento fue anunciada como Libra, pero que tras recibir numerosas críticas por parte de políticos y reguladores de todo el mundo y ver cómo varias de sus empresas socias abandonaban el barco, puso la apuesta en pausa y le cambió el nombre, a la espera de reformularla.

Durante este tiempo, Facebook ha rebajado de forma significativa su liderazgo en el proyecto, ya que la red social ha pasado de ser la cara más visible de la propuesta en junio de 2019 a convertirse en únicamente una de las 26 empresas miembros a través de sus subsidiaria financiera Novi.

En un comunicado publicado este miércoles, la asociación Diem reveló un "cambio estratégico" para centrarse en el mercado estadounidense, lo que implica abandonar los trámites en que se encontraba involucrada para lograr una licencia de sistema de pagos por parte del organismo regulador suizo.

El banco Silvergate será el emisor exclusivo de Diem y gestionará las reservas de la moneda digital.

En EE.UU., Diem ubicará su nuevo centro de operaciones en Washington, la capital, y se asociará con el banco californiano Silvergate para emitir en un futuro una criptomoneda vinculada al valor del dólar, las conocidas como "stablecoins".

Esto también es una desviación significativa del proyecto original de Libra, que por su ambición global no iba a estar vinculada a una única divisa, sino que iba a estar respaldada por una cesta compuesta por depósitos bancarios y deuda soberana de varios países.

Según indicaron desde la asociación, los nuevos planes incluyen registrar Diem como negocio de servicios monetarios en la lista del Gobierno estadounidense y permitir las transferencias inmediatas entre particulares a través de un sistema basado en tecnología "blockchain", con la que operan la gran mayoría de las divisas digitales.

El banco Silvergate será el emisor exclusivo de Diem y gestionará las reservas de la moneda digital.

Tras la salida de empresas tan relevantes como Vodafone, PayPal, eBay, Stripe, Visa, MasterCard y Booking Holdings, los miembros más destacados de la asociación Diem en la actualidad son, además de Facebook, Uber, Lyft y Spotify.