El CEO de MicroStrategy arremetió contra Musk: ¿qué dijo del Bitcoin?

MicroStrategy, la compañía de software que cotiza en la bolsa, a diferencia de Tesla, está reforzando su compromiso con bitcoin, luego que la automotriz rechazara los pagos con la criptomoneda.

La empresa dirigida por el fiel seguidor de las monedas digitales, Michael Saylor, anunció una compra extra de bitcoin por un valor de u$s15 millones. Con la idea de fomentar la fuerza y su compromiso con el activo digital, Saylor compartió en un tweet que MicroStrategy adquirió un total de 271 bitcoin por un precio promedio de u$s55.387 la unidad.

MicroStrategy has purchased an additional 271 bitcoins for $15.0 million in cash at an average price of ~$55,387 per #bitcoin . As of 5/13/2021, we #hodl ~91,850 bitcoins acquired for ~$2.241 billion at an average price of ~24,403 per bitcoin . $MSTR https://t.co/EwZnRkAt6k — Michael Saylor (@michael_saylor) May 13, 2021

Asimismo, la última adquisición de este criptoactivo es parte de una estrategia de cobertura de MicroStrategy, destinada a cambiar el balance en efectivo por fondos de la principal criptomoneda. Como es de público conocimiento, la compañía estuvo agregando bitcoin enérgicamente a su tesorería desde el año pasado.

Actualmente, las reservas de la compañía suman cerca de 91.850 bitcoin, los cuales se han adquirido a un promedio de u$s24.410, según informó el CEO en Twitter. A los precios actuales, MicroStrategy mantiene una inversión en la criptomoneda más popular valorada en u$s4.620 millones; una ganancia notable ya que la firma solo invirtió un total de u$s2.2 mil millones.

La noticia se conoció luego que Tesla, liderada por el multimillonario Elon Musk, decidiera suspender la opción de pago con Bitcoin para la compra de sus vehículos. En un tweet publicado ayer, Musk citó las preocupaciones sobre el alto consumo energético de la red del activo digital como principal motivo detrás de la decisión.

En el anuncio de ayer, Musk admitió que la criptomoneda propone "una buena idea en muchos sentidos" y cree que tiene "un futuro prometedor", aunque destacó que percibe que su uso implica un gran costo para el medio ambiente. Asimismo, el CEO también expresó que Tesla no tiene planes de vender sus tenencias en bitcoin.

Se debe comprender que el fabricante de autos eléctricos adquirió un total de u$s1.500 millones en bitcoin en febrero de este año, pero hace unas semanas informó la venta de u$s272 millones de fondos en la criptomoneda. Aunque Tesla aún conserva una reserva importante del activo digital, el anuncio de venta impactó negativamente el mercado en ese momento.

Ironic because no incremental energy is used in a #bitcoin transaction. The energy is used to secure the crypto-asset network, and the net impact on fossil fuel consumption over time will be negative, all things considered. — Michael Saylor (@michael_saylor) May 12, 2021