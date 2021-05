Algorand: cómo funciona el "Tesla" de las criptomonedas

La divisa tiene emisión limitada, al igual que el Bitcoin, pero no utiliza mineros, por lo que tiene menores comisiones y un impacto ambiental reducido

"Uh, si hubiera comprado antes". Ese es un comentario que recibimos frecuentemente quienes estamos hace algunos años en el mundo de las criptomonedas.

La siguiente frase suele ser: "¿Cuál pensás que será la próxima en explotar?".

A la hora de investigar proyectos que pudieran "explotar" en el futuro, creo que es importante mirar principalmente dos cosas: la tecnología y el equipo.

Sin pretender dar consejos financieros, déjenme contarles por qué creo que Algorand es una alternativa poco conocida (por ahora) a la que deberían prestarle atención.

Esta blockchain fue diseñada por Silvio Micali, un premio Turing (algo así como el nobel de la ciencia de la computación) súper reconocido en el mundo de la criptografía.

Hace unos años, Silvio descubrió Bitcoin y estaba encantado con la idea de un registro descentralizado, pero pronto se dio cuenta que era necesario desarrollar una alternativa que no gastara energía y que pudiera escalar a miles de transacciones por segundo sin perder seguridad ni descentralización.

Fue así que en junio de 2019 vio la luz la red de Algorand.

La "magia" detrás de esta Blockchain es la tecnología Pure Proof of Stake, que elige a los validadores de los bloques mediante un sorteo descentralizado criptográfico.

Al hacerlo de esta manera evita gastar la energía que implica el Proof of Work de Bitcoin, que redunda en pocas transacciones por bloque haciéndolas muy lentas y caras, sin olvidar la enorme afectación al medio ambiente.

Tampoco requiere bloquear capital de trabajo como suelen exigir las blockchains Proof of Stake (por ejemplo, Ethereum en el futuro) que suele generar centralización y problemas de seguridad. Pensemos que una potencial ganancia por hacer trampa pudiera ser mayor a aquel monto inmovilizado.

Pero, un momento.

Si hay un sorteo, ¿no implicaría eso que exista centralización y por lo tanto un punto de ataque individual?

No. Ese sorteo no lo realiza ninguna autoridad centralizada, sino que cada uno lo corre en su propia computadora. Esto hace que un atacante no pueda saber a quién tiene que corromper. Cuando se entera ya es demasiado tarde porque el bloque ya fue validado.

¿Cómo se logra que solo gane uno?

No tengo idea. Por algo le dieron el premio Turing a él y no a mí. Es por eso que pudo desarrollar una blockchain que hoy tiene una capacidad de 10.000 transacciones por segundo (y en poco tiempo serán 46.000) con bloques cada 4 segundos (que se reducirán a 2,5") y un costo que hoy es de apenas 0.00126 dólares por transacción.

Esto es un poco técnico pero crear tokens y smart contracts sobre esta blockchain es bien simple. Todos ellos "viven" en la misma capa de la moneda nativa, el Algo, una particularidad que hace de esta red mucho más resistente a ataques.

Casos de Uso

En las páginas web de Algorand y de la Fundación Algorand pueden encontrar las aplicaciones que ya están usando la plataforma. Son un montón, de los más variados sectores y su número crece a pasos agigantados todos los días.

Por ejemplo cuando USDC, la stablecoin de mayor crecimiento, quiso expandirse a otras redes más allá de Ethereum, la primera que eligió fue Algorand. Islas Marshall por su parte es un pequeño país del Pacifico que hizo lo mismo para su proyecto de moneda digital.

Pero no solo son monetarias las aplicaciones. Pueden encontrarlas en los rubros inmobiliarios, supply chains, tokens no fungibles (NFT) y muchas otras.

Sólo por nombrar uno, SIAE, la Sociedad Italiana de Autores y sexta a nivel mundial en su rubro, recientemente decidió registrar digitalmente los derechos de autor de casi 100 mil autores lanzando 4 millones de NFT para hacerlo.

¿Se puede hacer staking en Algos?

Si, hasta que se lance el programa de Gobernanza el programa de emisión de Algos define que cada propietario de esa moneda recibe recompensas por el solo hecho de tenerla. Si uno decide participar de aquel programa (algo bien simple) se podrán obtener incluso más Algos.

¿Hay una emisión limitada de Algos?

Si, sólo se emitirán 10.000 millones de Algos hasta el 2030. En algoexplorer.io pueden observar que al día de hoy se han emitido un poco menos del 60% de esa cantidad. En la página de la Fundación, además, está bien descrito el programa de emisión previsto.

¿Hay un plan de incentivos para desarrolladores?

Si, como muestra aquella página hay mil doscientos cincuenta millones de Algos que se destinan a promover casos de uso y la programación de aplicaciones sobre Algorand. Si tenes una idea y queres programarla en Algorand podes aplicar si problema.

Algorand y el Dólar Digital

Otra razón para prestarle atención a Algorand es que podría ser elegida para un eventual dólar digital.

Gary Gensler acaba de ser elegido para dirigir la SEC, la Comisión de Valores de EE.UU. Con muchos años en la industria financiera, dicta el curso "Blockchain y Dinero" en el MIT (Massachusetts Institute of Technology). En sus clases suele nombrar a Algorand y a Micali, quien también enseña en ese instituto.

Ese instituto fue elegido por la Reserva Federal de Boston para elegir proyectos sobre los que analizar un posible lanzamiento del Dólar Digital.

Cuando le pregunté vía Twitter al referente del Fondo Monetario Internacional en el mundo Cripto al respecto, me respondió que él apostaría "de manera segura" a que Algorand va a quedar seleccionada entre aquellos.

Imaginensé que podría pasar con el Algo si eso sucede.

Algorand en Latam

En Latinoamérica está creciendo la comunidad alrededor de esta criptomoneda.

En particular en Argentina pueden encontrarnos en Twitter como @algorandarg o se pueden sumar al chat de Telegram: AlgorandArgentina.

Si quieren saber más de Algorand pueden ir a las páginas: https://www.algorand.com/, https://algorand.foundation/ , pueden seguirlos en Twitter:@Algorand y @AlgoFoundation.

Por favor no tomen lo dicho como consejo financiero. Cada uno tiene que hacer su propia investigación y si se están preguntando: ¿cuál es la cripto que puede explotar en el futuro? Creo que deberían tener en cuenta a Algorand.

Tiene una tecnología que como mínimo no tiene nada que envidiarle a otras que hoy suman una capitalización de mercado 10 veces mayor. Algorand tiene la tecnología, un tremendo equipo detrás y ya está en la cabeza de los principales exponentes del ecosistema.

A mí me gusta pensarla como "La Tesla de las criptomonedas".