Coinbase se suma la revolución de los NFT: cómo funcionará su servicio para comprar con tarjeta de crédito

Los tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) están en boca de todos por los millones de dólares que movilizan. Gracias a su gran acogida, especialmente en el mundo del arte digital, se transformaron en una herramienta muy demandada gracias a la tecnología blockchain que permite certificar que una obra es auténtica.

Así, desde memes, pasando por videos de futbolistas y hasta personajes de videojuegos se adaptan al universo de los NFT gracias a la ayuda de diferentes herramientas que permiten adaptar estos contenidos.

En un contexto creciente para este mercado, un gigante financiero de las criptos anuncio a fines del año pasado el lanzamiento de un mercado nativo para NFT donde los creadores podrán diseñar, exhibir y comercializar sus piezas.

Se trata del principal exchange de criptomonedas de los Estados Unidos, Coinbase, el cual prepara el estreno del servicio a ser lanzado este año.

Para ello, la firma anunció un acuerdo con el gigante financiero Mastercard para facilitar a los usuarios el proceso de adquisición de estos activos.

La compañía de tarjetas de crédito confirmó que los usuarios del próximo marketplace de Coinbase podrán usar sus tarjetas para realizar compras como parte de la flamante asociación.

En una publicación en el blog de Mastercard, el vicepresidente ejecutivo de activos digitales y productos de cadena de bloques de la multinacional, Raj Dhamodharan, destacó que, según el acuerdo, los NFT se considerarían "bienes digitales" y se podrían comprar con una tarjeta de crédito. La medida tiene como objetivo permitir que los no nativos del espacio cripto ingresen a este mundo y comprar Ether (ETH) u otros tokens.

De acuerdo a ambas empresas, resulta todavía complejo para muchos usuarios la compra de NFTs. Consideran tedioso, por ejemplo, que los usuarios deban abrir un monedero, comprar criptomonedas, para luego usarlas com condición para adquirir los activos en un mercado en línea.

⚡️Game changer!⚡️We're excited to announce our new partnership with @Mastercard. Stay tuned as we work to unlock a new way to purchase NFTs using Mastercard cards.Learn more????https://t.co/3Yazzbz0ws — Coinbase (@coinbase) January 18, 2022