Este poderoso exchange mundial se suma a la tendencia de los NFT y lanza su propio marketplace

Se trata de la empresa estadounidense de criptomonedas Coinbase, la cual diseño su propio mercado de tokens no fungibles. ¿Cuándo llega la plataforma?

Los tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) están en boca de todos por los millones de dólares que movilizan. Gracias a su gran acogida, especialmente en el mundo del arte digital, se transformaron en una herramienta muy demandada gracias a la tecnología blockchain que permite certificar que una obra es auténtica.

Así, desde memes, pasando por videos de futbolistas y hasta personajes de videojuegos se adaptan al universo de los NFT gracias a la ayuda de diferentes herramientas que permiten adaptar estos contenidos.

En un contexto creciente para este mercado, un gigante financiero de las criptos anuncio el inminente lanzamiento de un mercado nativo para NFT donde los creadores podrán diseñar, exhibir y comercializar sus piezas.

Se trata del principal exchange de criptomonedas de los Estados Unidos, Coinbase, el cual anunció que su nueva plataforma estará disponible a fines de este año.

Ethereum, permitiendo, en un principio, solo estándares de token ERC-721 y ERC-1155 para sus operaciones, aunque esperan El marketplace estará basado en la blockchain de, permitiendo, en un principio,, aunque esperan brindar soporte a otras cadenas de bloques en un futuro . Asimismo, inicialmente solo estará disponible para usuarios residentes de los Estados Unidos.

Los artistas o usuarios interesados en sumarse al maercado NFT de Coinbase podrán registrarse en una lista habilitada por la compañía. Menos de 24 horas después de anunciado el proyecto, aproximadamente 1 millón de personas se registraron en el sitio web, de acuerdo a lo informado por la agencia Bloomberg.

"Así como Coinbase ayudó a millones de personas a acceder a Bitcoin por primera vez de una manera fácil y confiable, queremos hacer lo mismo con los NFT", indicó Coinbase en un comunicado.

La plataforma de intercambio de tokens adelantó que se encuentran trabajando para hacer que los activos publicados sean más accesibles a través de la creación de interfaces de fácil uso, así como el diseño de funciones sociales con el fin de aumentar exponencialmente su comunidad de creadores.

En este sentido, la empresa informó que el servicio no intervendrá en el factor creativo de los tokens, cediendo el control total sobre las piezas o coleccionables a los artistas mediante contratos descentralizados y transparencia de metadatos.

"Nuestra ambición con Coinbase NFT es permitir que todos se beneficien de su chispa creativa; contribuir a un futuro en el que la economía creadora no sea un pequeño subconjunto de la economía real, sino un motor central", destacó la firma.

Coinbase se suma a otros exchanges NFT

La iniciativa propuesta por Coinbase para entrar en el creciente mercado de los tokens coleccionables, va en linea con el paso dado por otros reconocidos exchanges.

Uno de ellos es Binance, que lanzó en junio pasado su mercado para coleccionables llamado Binance NFT, ofreciendo un mercado abierto para artistas, creadores, entusiastas de las criptomonedas, coleccionistas de NFT y fanáticos creativos de todo el mundo, con la mejor liquidez y comisiones mínimas, a través de eventos premium y un mercado de trading, fácil de acceder para todos los usuarios.

En esa plataforma se vendieron ya tokens inpirados en obras de artistas de renombre como Van Gogh, Da Vinci, Andy Warhol y Salvador Dalí, y coleccionables de deportistas como es el caso del boxeador Tyson Fury.

Otro de los exchange recientes que entró al mundo de los tokens no fungibles fue OKEx, con un mercado para coleccionables digitales que incluye un panel especial para finanzas descentralizadas (DeFi), estrenado a principios de septiembre.

Qué es un NFT

Las siglas corresponden a "Token No Fungible". Es decir, a diferencia de cada DAI, que siempre vale un dólar, cada NFT vale lo que el mercado indique que está dispuesto a pagar. Por eso son "no fungibles". En otras palabras, no es posible intercambiarlos (o gastarlos) por un bien de otra índole y de valor económico equiparable. Por el contrario, los NFT:

Guardan información en la red (blockchain)

Representan un bien único e irrepetible (por ejemplo, el primer tuit de Elon Musk)

Puede ser un archivo digital que contiene un texto original, audio, imágenes o un video

Ignacio Giménez, especialista de Lemon Cash, asegura a iProUP que los NFT son la última tendencia cripto. Los describe como un "activo digital único –del mundo virtual o del físico– con información contenida sobre tecnología blockchain".

En este sentido, Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance, detalla a iProUP que es la nueva forma de certificar que alguien es dueño de una obra. "Hasta hoy, la propiedad debía estar inscripta, pero gracias a los NFT podemos respaldar nuestra propiedad de algo", remarca.

Emiliano Limia, Press Officer de Buenbit, asegura a iProUP: "La idea de fungibilidad refiere a que una cosa puede ser replicada, tiene exactamente el mismo valor y la podemos intercambiar. Pero un NFT es totalmente distinto: cada uno tiene características únicas y representa algo diferente".

José Delbo, el ilustrador argentino que la está "rompiendo" con sus NFT basados en los superhéroes de DC Comics

"Es opuesto al caso del Bitcoin, en el que cada token es igual al otro y valen lo mismo –aporta a iProUP Manuel Beaudroit, CEO de la billetera virtual Belo–, los NTF no pueden ser divididos. Puedo pintar un cuadro y representarlo en un token no fungible, el cual pasa a ser un derivado de esa obra. Y me permite venderlo después".

Matías Bari, cofundador de la exchange SatoshiTango, acerca un ejemplo sobre esta tendencia: "Ahora la FIFA puede enviar una entrada para el Mundial y la podés guardar en tu wallet. Sabés que es original. En cambio, si tenías un ticket en formato PDF y alguien lo usaba antes, ya no servía".

"Con los NTF sabés que conservás algo original. Por eso este tipo de aplicación es el futuro. El objetivo por el que fueron creados es para experimentar la 'escasez digital': registrar en redes blockchain un bien que es único y no puede ser reemplazardo", remata Limia.