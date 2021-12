La impresionante cifra que movieron los NFTs en 2021

Los tokens no fungibles han tenido su mejor año, pero expertos aguardan un 2022 superador por la explosión del Metaverso y el ingreso de nuevos actores

Los tokens no fungibles (NFT) son un tipo de activo digital diseñado para ser únicos, característica que comparten todos los bienes coleccionables, como las obras de arte, estampillas, discos de vinilo, etc.

La industria dedicada a ellos está a punto de cerrar su mejor año, en el cual pasó de generar u$s 100 millones a u$s 23.000 millones en 12 meses, según dato revelados por DappRadar, sitio web de seguimiento de cotizaciones de activos digitales.

Además la misma fuente estima que la cifra de billeteras activas únicas que interactúan con NFT a diario se incrementó de cinco mil en enero pasado a alrededor de 140.000 a fines de diciembre.

Estas cifras permiten a los especialistas asegurar que el 2021 será recordado como el año de las NFT.

En marzo, el artista digital Beeple subastó su obra de arte tokenizada "Everydays - The First 5000 Days" por u$s 69 millones

Nadie quiere perderse el boom

En diálogo con iProUP, el artista cripto y especialista en NFT Alberto Echegaray Guevara, analiza que uno de los aspectos más interesantes que dejó este tipo de tecnología en el año es cómo las grandes compañías decidieron invertir en este segmento.

"Esto es un cambio de paradigma. Firmas como Nike, Microsoft, Adidas o Coca Cola, por citar algunos ejemplos, se dieron cuenta que esto es mucho mejor que invertir en plataformas de streaming, como pueden ser YouTube o Netflix. Es más productivo invertir en NFT", exclama.

Las casas de subastas, incluidas Christie's y Sotheby's, adoptaron el arte digital y comenzaron a aceptar criptomonedas como pago.

En simultáneo, también las firmas referentes del mundo de la moda de lujo como Gucci, D&G y Burberry presentaron sus primeros wearables virtuales.

Lionel Messi, Pelé, Paris Hilton, Eminem, Naomi Osaka, Tom Brady y una extensa lista de figuras populares a nivel mundial también lanzaron a lo largo del año sus propios NFTs.

El primer auto de Maradona fue subastado como NFT

La palabra del año

El prestigioso diccionario británico Collins como "Palabra del año" de 2021.

Esta abreviatura incrementó su uso más del 11.000% en comparación con 2020, cifra que respalda el galardón obtenido.

Además los mundos virtuales de blockchain, como The Sandbox y Decentraland, generaron más de u$s 500 millones en volumen de operaciones y alcanzaron una capitalización de mercado de u$s 3.600 millones.