El cofundador de Coinbase predice un "futuro oscuro" para los NFTs: qué dijo

Fred Ehrsam, uno de los creadores de la plataforma de comercio de criptomonedas, dejó picantes definiciones en una entrevista. Los detalles.

El cofundador de Coinbase, Fred Ehrsam, vaticinó que el 90% de los Non-Fungible Tokens (NFT) pronto no tendrán valor.

Las impactantes declaraciones las realizó en una entrevista que brindó para Bloomberg TV, donde también se refirió a Dogecoin (DOGE) y hasta les dejó un consejo a Elon Musk y Bill Gates, por sus recientes críticas a Bitcoin.

"La gente probará todo tipo de cosas. Habrá millones y millones de criptomonedas y criptoactivos, al igual que había millones y millones de sitios web. Y la mayoría de ellos no funcionarán. El 90% de los NFT producidos, probablemente tendrán poco o ningún valor de 3 a 5 años. Lo mismo se podría decir de las primeras empresas de Internet a finales de los 90", pronosticó el experto.

Además Ehrsam, colocó a las finanzas descentralizadas (DeFi) a la "vanguardia" de la blockchain y compartió una frase que fue tomada con euforia por los usuarios de DOGE: "Si las criptomonedas nos han enseñado algo, es que nunca debemos descartar un buen meme".

El palo para Elon Musk y Bill Gates

La entrevista a Fred Ehrsam también dio lugar para que el cofundador de Coinbase le dedicara unas palabras a dos de las personalidades más influyentes del mundo.

Al referirse a las críticas vertidas por Elon Musk y Bill Gates por el impacto medioambiental de Bitcoin, el experto manifestó que el tema se debería examinar en profundidad.

"Mi opinión es que sería mucho más eficiente, desde el punto de vista energético, utilizar sistemas digitales de transferencia de valor. Pero es comprensible que haya mucha confusión al principio", sostuvo y les aconsejó a Musk y Gates que reconsideren sus críticas.

"El mundo no cambia de la noche a la mañana, pero ya se pueden ver las semillas del crecimiento exponencial. Así que creo que viviremos en un futuro en el que, para coordinarnos, no necesitaremos estas plataformas centralizadas de hoy. Eso ya sucede en los servicios financieros, en el sentido de que uno puede ser su propio banco. Ya no se precisa una institución central para retener dinero", sentenció.