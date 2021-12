Coinbase, imparable: el exchange estadounidense permitirá almacenar NFTs en su wallet

Los tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) están en boca de todos por los millones de dólares que movilizan.

Gracias a su gran acogida, especialmente en el mundo del arte digital, se transformaron en una herramienta muy demandada gracias a la tecnología blockchain que permite certificar que una obra es auténtica.

Así, desde memes, pasando por videos de futbolistas y hasta personajes de videojuegos se adaptan al universo de los NFT gracias a la ayuda de diferentes herramientas que permiten adaptar estos contenidos.

En un contexto creciente para este mercado, un gigante de las criptos anuncio una actualización que permitirá almacenar estos activos en la propia billetera de la plataforma, algo que pocos exchanges implementaron hasta ahora.

Se trata de Coinbase, el mayor exchange de criptomonedas de los Estados Unidos, el cual lanzó estas nuevas actualizaciones en su wallet de custodia, incluida la adición de soporte para estos tokens, buscando impulsar una mayor adopción de la utilización del navegador.

La empresa confirmó este martes 14 de diciembre que Coinbase Wallet pronto podrá admitir NFT, y brindará a sus usuarios la capacidad de ver sus colecciones y acceder a los principales mercados de estos activos como OpenSea.

Si bien la firma no confirmó una fecha exacta para la nueva función, adelantó que los usuarios necesitarán tener instalada la última versión de la extensión del navegador para acceder a las funciones.

Pensando ya en el 2022, Coinbase describió que planea expandir su soporte para NFT a principios del año próximo, así como hacer que su herramienta nativa de trading en su exchange descentralizado sea más accesible y asequible.

And later this week, we are launching support for NFTs in the browser extension. View your NFT collection in Wallet extension, see your NFTs’ attributes, and easily access popular NFT marketplaces like @OpenSea. pic.twitter.com/nRC4ypEQyo — Coinbase Wallet (@CoinbaseWallet) December 14, 2021