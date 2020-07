Alberto Fernández se refirió al bloqueo a Mercado Libre: el mensaje "conciliador" del Presidente

El mandatario se rerfirió al conflicto que mantiene el sindicato de los Moyano con el gigante del ecommerce, que ahora participan de una mesa de diálogo

El presidente Alberto Fernández dijo este viernes, en rueda de prensa desde la residencia de Olivos, que "no es hora de conflictos" y agregó que "ya tenemos demasiados para sumar nuevos", al ser consultado sobre el bloqueo del gremio de camioneros a los centros logísticos de Mercado Libre.

El gremio de Camioneros y Mercado Libre abrieron este viernes una mesa de diálogo para intentar resolver el conflicto que se generó por un reclamo salarial y laboral.

Tras la suspensión del bloqueo que se había dispuesto este jueves, las partes se reunieron en el Ministerio de Trabajo y alcanzaron un "acuerdo de paz social".

El encuentro entre Camioneros y la empresa había sido convocado por la cartera que lidera Claudio Moroni, con el objetivo de resolver la situación y destrabar la medida de fuerza dispuesta por el gremio que lideran Hugo y Pablo Moyano.

El sindicato bloqueó este jueves depósitos de Mercado Libre para reclamar que la empresa modifique el encuadramiento de sus trabajadores de logística y pasen a percibir el salario dispuesto por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCC) de Camioneros.

De esta forma, fue paralizado el reparto de mercadería comprada a través de esta plataforma digital, que se incrementó en los últimos meses a raíz de la pandemia.

Los manifestantes del gremio de Camioneros impidieron el paso en los accesos de depósitos de Lanús, Munro, Parque Patricios y Sarandí, los cuales no pertenecen a Mercado Libre pero prestan servicios de almacenamiento de mercaderías con exclusividad para la empresa.

Te puede interesar Paradoja: por qué las app ahora están buscando espacios físicos mientras los comercios se mudan al mundo virtual

Enfrentamiento

Luego de los bloqueos de los Centros de Distribución de Mercado Libre por parte del Sindicato de Camioneros, el fuego cruzado entre el gremio y el unicornio argentino no cesa.

Ahora, el presidente de Mercado Libre, Juan Martín de la Serna apuntó directamente a Pablo Moyano: "Creo que el señor Moyano no está entendiendo muy bien la realidad. La gente por la que están reclamando ahora son de empresas que nosotros contratamos para que hagan la distribución de los paquetes que compran los usuarios a través de nuestra plataforma. No son empleados de MercadoLibre; por lo que no fijamos sus condiciones laborales ni sus salarios", explicó.

Según De la Serna, la "razón de fondo del conflicto" es que Camioneros "está empujando un encuadre sindical de la gente de Mercado Libre trabaja en el centro de distribución en el Mercado Central", que están encuadradas dentro del sindicato de Carga y Descarga.

"Efectivamente tiene ciertas particularidades que viene de un convenio colectivo de empresa que hicimos el año pasado y que está debidamente homologado por el ministerio de Trabajo. Si tienen que reclamarlo en algún lugar deberá ser en la Justicia, el ministerio de Trabajo o la CGT, pero no bloqueando las operaciones. Hoy va a haber alrededor de 200.000 paquetes que no van a llegar a las manos de sus compradores como estaba previsto", agregó.

El presidente, que habló en Radio Con Vos, defendió a sus empleados: "Las 1.300 personas que trabajan para nosotros bajo este convenio tienen condiciones económicas muy superiores a las que podrían tener trabajando dentro del sindicato de Camioneros. En junio, el salario de un empleado de nuestro depósito en el Mercado Central fue de 70 mil pesos; un 26% más de lo que hubiera cobrado en Camioneros, sin contar una serie de beneficios extras, como movilidad, comedor, licencias por maternidad y paternidad extendidas, seguros de vida... No entiendo el reclamo"

Y disparó contra los acuerdos sindicales y aseguró que "el convenio colectivo que intenta aplicar Camioneros es de 1989" y que "el 95% de la gente" de los empleados en esos centros "no había nacido"

Te puede interesar Vender por Internet para ganarle a la crisis: cuánto plata tenés que invertir para armarte una tienda online

Por último, reveló que en junio están pagando además el equivalente a un premio de 500 dólares a todos los empleados de la compañía.

Este viernes por la mañana, minutos después de que finalizara la entrevista radial, Camioneros decidió liberar los centros de distribución que mantenían bloqueados en el Mercado Central, Munro, Lanús, Sarandí y Parque Patricios. Se esperaba una reunión en el ministerio de Trabajo.

Impacto directo en el eCommerce

La empresa señaló también que el accionar del Sindicato perjudica de manera directa a la cadena de valor del comercio electrónico, " que incluye a cientos de empresas y personas que viven del transporte, en su mayoría afiliadas al Sindicato de Camioneros".

Respecto de los productos alojados en los centros bloqueados, Mercado Libre aclaro que se encuentran protegidos y que cada usuario puede darle seguimiento al estado de sus pedidos a través de su plataforma.

Los envíos, bloqueados por Camioneros

"Estamos trabajando para darle una pronta respuesta a todos los usuarios, tanto vendedores como compradores, afectados por este bloqueo", subrayó la compañía y agregó que "repudia este tipo de acciones extorsivas, especialmente en un momento crítico del país donde la prioridad tiene que ser el cuidado del empleo".

La respuesta de Camioneros

El Sindicato de Camioneros rechazó el comunicado de Mercado Libre y aseguró que, para volver a operar, tendrán que acatar el convenio colectivo de trabajo 40/89.

En esa línea, Pablo Moyano, líder de la agrupación, aseguró que el 80 por ciento de las camionetas que salen del depósito de Mercado Central "están en negro".

Según Moyano, los transportistas "son anotados como monotributistas para evadir impuestos, cobrando la mitad de lo que tienen que cobrar. Esto lo constatamos en distintos centros, incluidos los de Palomar, Valentín Alsina y Parque Patricios".

Asimismo, advirtió que los sueldos oscilan entre los 25.000 y 30.000 pesos por mes y lo tildó de "flexibilización laboral". "Son sueldos miserables, sin aguinaldo ni vacaciones", aseguró.

Para Moyano, los transportistas que trabajan en los depósitos de la empresa de Marcos Galperin tienen que estar afiliados a Camioneros ya que la actividad es 100% logística y señaló que, de no hacerlo, incurren en una "actividad desleal que destruye a las empresas de este ramo que sí están en el sindicato".

Por último, el gremialista denunció a la empresa Ocasa, que tiene un acuerdo de distribución con Mercado Libre, por "subcontratar fleteros" a los que se mantiene fuera de convenio. Según Moyano, el reclamo ya fue hecho en el ministerio de trabajo y aclaró: "Van a tener que respetar a los trabajadores".