"Ingenio criollo" en primera persona: mirá cómo ellos pudieron reinventar sus negocios para ganarle a la crisis

Las nuevas reglas de juego que impone la pandemia obligan a comercios de todo tamaño a reinventarse. Así, crean nuevas formas de consumir sus productos

"Una de dos: o es protagonista de su vida o es un espectador que se lamenta por un mundo que ya no existe", advierte el gurú en marketing y transformación digital Gonzalo Otálora, en su libro cuyo título es toda una declaración de la economía digital: Reinventados, los que se quedan quietos pierden.

Otálora remarca que solo el 10% de los rubros a nivel global no sufrió grandes cambios. ¿Qué está haciendo el 90% restante para subsistir? "Negocios e industrias que vivían del movimiento de las personas ahora tienen que trasladar sus servicios y productos hasta sus clientes", asegura el experto.

En efecto, muchas empresas se lanzaron a vender online con éxito diverso: algunas sólo están tratando de capear la crisis, en tanto que otras ya piensan en volcarse de lleno al comercio digital incluso luego de la pandemia.

Si bien la jugada obvia fue agregar el delivery como opción, algunos comercios fueron un poco más allá con propuestas para que el consumidor aproveche el mayor tiempo de ocio y ponga "manos a la obra".

Con las manos en la masa

Los bares, restaurantes y hoteles figuran en el podio de los rubros más afectados por el parate de la actividad. Así lo indica la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA), que remarca que 7 de cada 10 comercios quebrarán en caso de mantener la cuarentena.

Por ello, no sorprende que estén liderando esta nueva tendencia de las marcas de no sólo vender productos, sino también que sus clientes hagan cosas como una forma de "entretenimiento" en cuarentena.

La cadena Almacén de Pizzas fue una de las pioneras al proponer "El Almacén de Almacén", un mercado online en el que ahora pueden adquirirse todos los ingredientes que se necesitan para hacer una pizza de la marca: aceitunas, tomates, harina, bollos de masa, muzzarella, peperoni, jamón y aceite de oliva, etcétera.

Marcelo Fullana, director de Grupo Re (propietaria de Almacén de Pizzas, Juan Valdez, Va Pizza, entre otras) afirma a iProUP : "La idea surgió a partir de analizar la situación actual con el fin de ofrecer nuestra materia prima de calidad para que la gente pueda hacer cuando quiera su propia versión de nuestros productos".

"Creamos este nuevo canal de ventas no sólo para adaptarnos a la coyuntura, también para brindarles a las personas una solución que permite disfrutar en sus casas de una nueva forma de consumir nuestras pizzas y empanadas", asegura.

Según Fullana, "los resultados ya están superando las expectativas. Se potenció la tendencia de prepararlas en el hogar. Registramos una tasa sumamente positiva de conversión: es decir, de gente que elige y comprar el kit online".

El empresario atribuye el éxito a la innovación, ya que se trata de un formato de consumo novedoso, y está convencido de que "es una modalidad que llegó para quedarse".

En el mismo sector también evidenció un avance Napolitino: un emprendimiento de prepizzas napolitanas elaboradas con 72 horas de fermentación lenta.

La firma envía el producto precocido, con ingredientes naturales y frescos a elección del consumidor para que termine de elaborar el plato en su casa. Las ventas se realizan a través de Instagram. "Semana a semana estamos agotando nuestros cupos de ventas. Aún tenemos un largo trecho por delante", señala a iProUP Federico Resca, emprendedor de Napolitino.

Resca adelanta cuál será el próximo paso: "Estamos pensando en sumar tecnología de vanguardia para lograr que nuestras instrucciones sean leídas a través de un código QR y brindar una mayor comodidad al cliente".

De usuario a chef gourmet

Hace menos de un año, se inauguró en Palermo Hollywood el restaurante de comida peruana Amazonia Brasas. Contó con la presencia de Pampita Ardohain, cuñada del propietario. Pero luego de la pandemia, el local lanzó su experiencia de cocina en casa.

Así, todos los jueves se puede comprar una caja con los ingredientes para preparar platos gourmets. Se piden por WhatsApp y a través de una clase en vivo por Instagram, las personas pueden realizar esos platos.

Según cuenta a iProUP Francisco García Moritan, dueño del lugar, los clientes de Capital Federal y algunas zonas de provincia de Buenos Aires reciben los ingredientes para realizar fusiones peruanas como ceviche, ají de gallina, lomo saltado y causas, entre los platos más destacados.

Además, Amazonia Brasas se asoció con otros pesos pesados del corredor palermitano, como los restauntantes de estilo asiático Osaka, Niño Gordo y Cantina Sunae. Según García Moritan, la movida "les viene dando muy buenos resultados" y lo miden en la cantidad de seguidores que se han sumado, teniendo a más de 1.000 reproducciones por platillo.

Además, está realizado acciones con Banco Itaú, para la fidelización con el cliente, e interacción a los empleados de la cervecera CCU. Por su parte, el restaurante vegano Estilo Veggie sumó a su oferta de delivery las viandas de sus tradicionales productos, pero congelados.

"Desde que implementamos la modalidad de vender nuestros mismos productos congelados, logramos no solo generar un mejor engagement con los clientes, ya que aprecian tener nuestros sabores en su casa, pudiendo crear sus propias combinaciones y compensar la caída de ventas desde que comenzó la cuarentena", indica a iProUP Lucas Marion, fundador y CEO de la firma.

Y agrega: "Pudimos proveerles alimentos donde se les dificultaba acceder ya que algunos productores dejaron de proveer y muchas dietéticas estaban cerradas. En esta reinvención, encontramos una nueva unidad de negocio que vamos a potenciar al máximo".

Otro restaurante que apostó a reconvertise es Selena Kitchen and Coffee Bar, fundado hace dos años en Palermo. Eduardo Perret, dueño del local, compró recientemente una envasadora al vacío para ofrecer platos gourmet en bolsa sellada a domicilio que se preparan sumergiéndolas algunos minutos en agua hirviente.

"Hicimos un portal propio, fuimos creciendo y tenemos un gran producto", afirma a iProUP el empresario, quien añade: "Utilizamos los platos de nuestra carta que se pueden cocinar de esta manera, pues crear un nuevo menú requiere mucho tiempo".

El restaurante Selena transformó parte de su carta en platos sellados al vacío

Según el feedback de sus clientes, afirma que se trata de un producto de excelente calidad y a buen precio (cerca de $300) que le permite estar en "modo subsistencia, ya que ahora estamos en un 25% de la facturación que teníamos antes de la pandemia".

Si bien espera la reapertura del restaurante, asegura que en la postpandemia seguirá apostando a la venta online. "No nos gustaría perder todo este trabajo. Probablemente creemos una unidad de negocio diferente", revela Perret.

El empresario asegura que el ecommerce e Instagram un canal de comunicación que antes no explotaban y la posibilidad de llegar a un público que no conocían al local. Es más: junto a su esposa, que es cocinera y pastelera, lanzaron la marca RomyPaniChef para vender online sus productos de repostería.

Comida al paso, pero en casa

El Club de la Birra, sitio de gastronomía 100% casera acompañada por las mejores cervezas artesanales del país, comenzó a ofrecer un kit para que los usuarios armen sus propias hamburguesas en casa.

"La venta de envasados al vacío era un proyecto que veníamos trabajando hace varios meses y se aceleró cuando entramos en cuarentena. Así podemos ofrecer la experiencia y calidad del Club, pero en casa y mucha gente que de otra forma no llegaban", afirma a iProUP Iván Edelstein, socio gerente del comercio.

"La aceptación del público fue excelente y ya tuvimos ofertas de puntos de venta gourmet que quieren sumar nuestros envasados. Es un nuevo canal de venta que llegó para quedarse" y anticipa que seguirán sumando opciones a su menú de envíos a domicilio.

Por su parte, cervecería Growlers también lanzó packs de preparaciones selladas al vacío para cocinar en casa junto a su selección de cervezas artesanales en formato de lata que se compran a través de su página web y WhatsApp. Entre ellos se destacan sus burgers con medallones artesanales de carne (asado, roast beef y tapa de asado), veggie y gluten free, acompañadas de un instructivo paso a paso.

"En ventas va creciendo semana a semana, es un producto novedoso, y evidenciamos la recomendación genuina entre clientes", expone el directivo, quien proyecta expandirse a las zonas Norte, Sur y Oeste del conurbano.

Mona Gallosi, la bartender más reconocida de Argentina y fundadora del espacio de eventos Puente G, también dio un giro en su propuesta: sus tragos de autor pueden comprarse en su tienda online y disfrutar en el living del hogar.

"La desesperación y angustia me llevaron a reinventarme. Tengo una estructura de diez personas que mantener, entonces decidí aprovechar lo que ya tenía en el salón: las excelentes bebidas y la máquina de envasar al vacío", explica.

Con su movida #MonaenCasa envía los cócteles en bolsas al vacío, con decoraciones por separado: desde cítricos a hierbas frescas o cerezas insertadas en un palillo. Incluye las instrucciones de cómo servirlos, qué copa utilizar, cuánto hielo agregar y cómo decorar para que quede igual que en el bar.

También servicios

La movida no sólo fue adoptada en el rubro gastronómico, sino también en el de servicios. Uno de los ejemplos más comentados en redes sociales es el de las peluquerías que, ante la imposibilidad de recibir clientes, ofrecen nuevos servicios.

Estudio Perla, ubicado en Palermo, abrió su tienda online para comercializar kits de tratamiento presentados en formato de cajas en donde cada uno cumple una función distinta para cada necesidad capilar.

Según señalna desde la empresa, la propuesta incluye un asesoramiento online previo a la compra. Una vez que llega el pedido, el cliente accede a través de un código QR a las instrucciones para la preparación y aplicación de los productos.

Otro caso es el de Mala Peluquería, también en suelo palermitano. Su dueño, Juan Manuel Cativa, afirma a iProUP que ofrece asesoramiento online y kits para tintura y baño de luz a medida de las necesidades de cada cliente para que puedan resolver todo íntegramente en su casa.

En ese mismo barrio porteño, Lucía Baraldo creó en 2012 Party Online, un local de cotillón y venta de productos para fiestas, pero en 2016 abrió un local a la calle y dejó de vender online.

PartyOnline vende packs para fiestas a través de la web

"La cuarentena dio vuelta mi trabajo de un día al otro. Suspendí pedidos a proveedores y varios me suspendieron a mí por falta de insumos. Me empezaron a preguntar por Instagram si vendía online y me decidí: ¿por qué no probar con Packs armados?", recuerda Baraldo.

Y añade: "La respuesta de la gente fue espectacular. Fui subiendo las fotos a las historias de Instagram, una atrás de la otra. Comparando los últimos tres meses con los mismos meses del año pasado tripliqué la facturación".

Según la emprendedora, "la venta online le abrió un público nuevo que no tenía en cuenta, así que en cuanto la situación se normalice los Party Packs y la venta online van a seguir formando parte del negocio".

Por último, Casa Rä es un taller de cerámica utilitaria y escultórica ubicado en Villa Urquiza. "Al pasar las semanas nos dimos cuenta, primero con nuestras alumnas y luego con la repercusión general, que la gente estaba necesitando una actividad relajante en sus casas", afirma a iProUP Florencia Orunesu.

"Se nos ocurrió armar un kit para que puedan trabajar, todo lo esencial para que no tengan que salir a buscar nada", señala. Además, se incluye un video con las mismas técnicas que enseñan en el taller. Orunesu afirma que "comenzamos con miedo, con una pequeña inversión y rápidamente tuvimos que salir a multiplicarnos", al tiempo que asegura que ahora envían a todo el país.

Lo único permanente es el cambio, afirma con fuerza de ley el dicho popular. Solo será cuestión de mirar cómo la economía digital permite readaptar el negocio en base a los desafíos de la pandemia.