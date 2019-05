300.000 clientes ya invierten en los "plazos fijos" de Mercado Pago

Otro logro de Mercado Libre que se suma al millón de terminales para cobrar con tarjeta que la empresa logró instalar en el mercado

Mercado Pago logró seducir a más de 300.000 clientes para que depositaran sus saldos en algo similar a un plazo fijo, recibiendo una tasa de interés que ronda el 44,4% anual. La mayor diferencia es que éstos son "depósitos a la vista" por lo tanto pueden ser retirados en el momento en el que el cliente lo precise.

Muchos de estos clientes no están conscientes de tener lo que se conoce como "cuenta comitente", una herramienta igual a la que usan los grandes millonarios para operar en la Bolsa. Técnicamente Mercado Libre no estaría incurriendo en "intermediación financiera", algo que sería un delito. En su lugar la plataforma de comercio electrónico recibe el dinero como si fuera una "inversión" en Fondos Comunes de Inversión que constituyeron con el Banco Industrial y no como "depósito".

Si bien los montos de estas inversiones son chicos (en relación a las cuentas pre-existentes en el sistema), es una interesante herramienta financiera con tasas del 44% porque el mismo Mercado Pago los utiliza para colocar créditos a otros 300.000 compradores con tasas mucho mayores.

Si bien esta práctica se asemeja a la operación de un banco, técnica y jurídicamente la plataforma de e-commerce no está sujeto a las regulaciones del BCRA, sin encajes ni otros requisitos de operación.

Daniel Rabinovich, CTO de Mercado Libre, afirmó a El Cronista que su meta no es tomar depósitos sino que "es democratizar el acceso al dinero, como también lo hicimos con el acceso al comercio". Al ser consultado sobre la posibilidad de tener una licencia para operaciones financieras o comprar un banco el CTO declaró que "es una posibilidad".