Una empresa de carne vegetal sale a bolsa con una valuación superior a mil millones de dólares

Beyond Meat, esta productora de proteínas que se ven y saben como carne animal, buscará vender sus acciones entre 19 y 21 dólares

El negocio de la "carne de laboratorio" está cada vez más desarrollado. Distintas compañías en todo el mundo está transformando el negocio alimentario con la idea de dejar de depender de la industria animal para generar gran cantidad de productos.

Beyond Meat es una firma norteamericana que ya tiene esta mentalidad hace diez años. Y ahora, la empresa saldrá a la bolsa de Wall Street con una valuación estimada en 1.2 mil millones de dólares.

Esta productora de proteínas que se ven y saben como carne animal, buscará vender sus acciones entre 19 y 21 dólares.

Hay un interés generalizado de la industria por este tipo de productos. Con una creciente preocupación por los animales y el impacto en el medioambiente, Beyond Meat y su principal competidor, Impossible Foods, están desarrollando grandes alianzas (como con Burger King) para profundizar esta transformación.

Por su parte, Beyond Meat asegura que en los próximos años tendrá un mercado que podría alcanzar los 35 mil millones de dólares. Según los MarketsandMarkets, el mercado global crecerá de 4.6 mil millones de dólares (2018) a 6.4 mil millones de dólares en 2023.

En su presentación, Beyond Meat informó que sus ingresos netos aumentaron de $ 16.2 millones en 2016 a $ 87.9 millones el año pasado. Hoy en día, los clientes pueden comprar proteínas Beyond Meat en las tiendas o comer artículos elaborados con proteínas Beyond Meat en algunas cadenas de comida rápida, como Carl's Jr.

Cabe destacar que la firma también "perdió" $ 29.9 millones el año pasado, lo que atribuyó a las inversiones en "crecimiento del negocio". La compañía agregó que espera continuar invirtiendo en innovación, capacidades de cadena de suministro, fabricación y comercialización.