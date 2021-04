Exchange de criptomonedas: ¿cuál es la diferencia entre descentralizados, con custodia y sin custodia?

A la hora de decidir invertir en criptomonedas es importante conocer la diferencia entre estas tres modalidades para evitar sorpresas de último minuto

Existen tres principales tipos de exchanges de criptomonedas: con custodia, sin custodia, y descentralizados.

Cada uno de estos tipos tiene sus ventajas y sus desventajas e, incluso, cada marca individual las tiene. Por lo tanto, la elección final dependerá, única y exclusivamente, de las necesidades y preferencias de cada usuario.

Pero lo que sí se deben considerar antes de esa elección cuáles son las características de cada tipo.

Exchanges de criptomonedas con custodia

La palabra "custodiar" es importante aquí, así que vale la pena definirla un momento: "Guardar algo con cuidado y vigilancia" (DRAE). Eso es justo lo que hacen los exchanges con custodia con tus criptomonedas: las guardan ellos, y no vos. Con cuidado y vigilancia, si son una marca reputada, por supuesto, pero no para tu alcance inmediato.

Esto no implica que ellos se quedan con tu dinero ni que no puedas retirarlo de su plataforma, a menos que se trate de un engaño. Sin embargo, quizás el usuario ya notó que en su exchange favorito nunca le dieron las llaves privadas de su cartera (esas 12 o 24 palabras necesarias para recuperarla en cualquier sitio). Y eso es porque, básicamente, no existen.

Existen varias diferencias entre cada exchange

Una vez que se transfieren criptomonedas en estos exchanges, ellos las mezclan con las de todos sus demás usuarios dentro de sus propias carteras.

El saldo que se ve reflejado en la cuenta del usuario no es más que un registro interno de la plataforma, y lo seguirá siendo mientras no haga ningún retiro.

Así que, en caso de hackeo o fraude por parte de la compañía, los fondos (y los datos personales) podrían estar en peligro porque le será imposible retirarlos si ellos no lo permiten.

Sin embargo, claro que existen algunas ventajas. Estos exchanges de criptomonedas son muy amigables para el usuario, ofrecen soporte en caso de problemas y una gran portabilidad (se puede abrir la cuenta donde sea). Descuentos, airdrops, concursos, secciones de aprendizaje y otros beneficios también pueden venir incluidos, dependiendo de la marca.

Exchanges de criptomonedas sin custodia

Mientras que en los exchanges con custodia es necesario abrir una cuenta y proveer los datos personales (identificación, dirección, pasaporte, etc.) para operar, las plataformas sin custodia son un método más instantáneo para el trading con criptomonedas.

Estas solicitan únicamente los fondos acordados para el intercambio en ese momento, y ya está. Aunque claro, solo si estos fondos no involucran monedas fíat (dólar, euro, peso, etc.).

En caso de que quieras cambiar a fíat, la verificación de identidad será necesaria, pues estas empresas deben implementar medidas para evitar el lavado de dinero. Sin embargo, el proceso suele ser bastante más rápido con herramientas como Sum&Substance, donde el cuestionario es automático y no dura más de diez minutos.

Además, la custodia sigue estando fuera de discusión. El usuario transferirá a la empresa solo lo necesario para el intercambio, y siempre conservará el control de sus fondos. Por tanto, aun si la plataforma es comprometida, sus criptomonedas estarán a salvo, bien lejos en su propia cartera.

Los exchanges sin custodia ofrecen las mismas ventajas que los exchanges con custodia, con menos peligro de perder tus fondos. Soporte, descuentos, programas especiales y un poco más de privacidad están a la orden del día.

Exchanges de criptomonedas descentralizados

Este es el extremo en cuanto a custodia y manejo de las criptomonedas. Con estos exchanges (DEX), todo el proceso se maneja mediante contratos inteligentes. No solo el usuario mantiene la custodia de sus fondos a cada segundo, sino que todo es completamente automatizado y anónimo.

Las comisiones pueden ser mucho más baratas, las transacciones más rápidas y el número de funciones mucho mayor, pero todo tiene un precio.

La elección del exchange depende del usuario, sus necesidades y preferencias

Los DEX se recomiendan sobre todo a los usuarios de criptomonedas más avanzados. Su interfaz no suele ser muy fácil de comprender, y los pares ofrecidos suelen involucrar únicamente criptomonedas. No existe soporte más allá de la misma comunidad, y antes de usarlos se recomienda investigarlos a profundidad.

Puede tratarse tanto de una plataforma fraudulenta como de una con posibles exploits esperando por hackers. Los DEX pueden ser bastante útiles, quizá en especial para activos DeFi y NFTs. Pero sí, es necesario tener un conocimiento sólido de criptomonedas.

¿Cuál es el mejor exchange de criptomonedas?

De nuevo, todo depende del usuario, sus necesidades y preferencias. Cada marca incluso tiene una interfaz y funciones distinta. Así que probar inicialmente una plataforma de cada tipo para escoger en base a la experiencia podría ser lo más conveniente. Aunque nunca sin investigar primero a dicha plataforma y buscar diferentes opiniones.

Conocidas marcas de exchanges con custodia son Binance, Coinbase o Huobi. Sin custodia, tenemos plataformas como ShapeShift, Changelly o Alfacash. En exchanges descentralizados son bien conocidos Uniswap, EtherDelta o Foundation (NFTs).

Fuente: bankmagazine.com.ar