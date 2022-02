Twitter permitirá dar propinas con otra criptomoneda: ¿de cual se trata?

Las criptomonedas suman a diario miles de usuarios, que deciden apostar por ellas por diferentes motivos. Ya sea por sus características de ser activos descentralizados o como refugio de valor ante monedas locales débiles, tanto pequeños como grandes inversores destinan millones de dólares a este mercado.

En septiembre de 2021, se conoció que la red social Twitter se sumaba definitivamente a este ecosistema, luego de habilitar los pagos con Bitcoin a modo de propina.

Desde entonces, la iniciativa generó optimismo en el mundo cripto por como podía impactar la misma en el mercado. Ahora, la firma da un paso más.

La red del pajarito confirmó que sumará una serie de nuevos servicios a estas herramientas de donación existentes, siendo la inclusión de Ethereum (ETH) como la más importante e ellas.

De esta manera, los usuarios ahora podrán recibir propinas en ETH, el token nativo de la red, además de BTC. Para ello, deberán habilitar las funciones de propina de la plataforma y agregar una dirección de Ethereum en la sección que aparecerá en su perfil.

Have you set up Tips on your profile yet so it's easy for people to show their support?Yes: Cool, we’ve added Paga, Barter by Flutterwave, Paytm, and the option to add your Ethereum address.No: What are you waiting for? Here's how: https://t.co/Id5TwTpnCF — Twitter Support (@TwitterSupport) February 16, 2022