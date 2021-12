Estos dos pesos pesados de la industria generaron polémica en internet: quiénes fueron y qué sucedió

La comunidad de monedas digitales ha estado siguiendo de cerca un acalorado debate en Twitter sobre la Web 3 que ha sido motivado por los comentarios del fundador de Twitter, Jack Dorsey, y el multimillonario Elon Musk, pero que además incluye a otras prominentes personalidades del criptoespacio y de Silicon Valley.

Vale señalar que el concepto de ‘Web 3’ hace referencia a la evolución del Internet actual, que promete ser una versión descentralizada de la web, basada en Blockchain y criptomonedas, donde gigantes como Google, Amazon y Facebook no tendrán el control de los datos.

Ambos, tanto Dorsey como Musk, han arremetido contra este desarrollo, expresando escepticismo y preocupaciones al respecto, pero, ¿por qué? Para tratar de entender qué sucede, echemos un vistazo a lo que han dicho estos conocidos líderes al respecto.

Todo comenzó a inicios de semana con un tweet de Dorsey, en el que compartió algunos de sus pensamientos sobre la Web 3 y las criptomonedas. El CEO de Block (anteriormente Square) enfatizó la aparente descentralización de la Web3, argumentando que el desarrollo está siendo conducido por los capitalistas de riesgo (VC).

En general, argumentó que las personas no controlan la Web3, y que en cambio los capitalistas de riesgo lo hacen, lo que los convierte en una "entidad centralizada con una etiqueta diferente", o prácticamente lo mismo que grandes compañías como Google o Facebook. También se mostró escéptico ante la posibilidad de que la nueva web pueda escapar de estos incentivos monetarios centralizados.

"No eres propietario de "web3". Los VC y sus LP do. Nunca escapará a sus incentivos. En última instancia, es una entidad centralizada con una etiqueta diferente. Sepa en lo que se está metiendo".

You don’t own "web3."The VCs and their LPs do. It will never escape their incentives. It’s ultimately a centralized entity with a different label. Know what you’re getting into… — jack⚡️ (@jack) December 21, 2021