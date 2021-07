Gigante de las transferencias bancarias lanzará nueva plataforma de gestión de transacciones

El sistema internacional de transferencias interbancarias será presentado, en principio, a fines del próximo. Todos los detalles

SWIFT, el sistema internacional de transferencias interbancarias, adelantó el lanzamiento de una nueva plataforma de pagos aunque recién estaría activa en noviembre del próximo año.

Mediante un comunicado, informó que "seis de los principales bancos del mundo anunciaron hoy su apoyo a una nueva plataforma de gestión de transacciones que está desarrollando SWIFT y se están preparando para utilizar sus funciones ampliadas para proporcionar nuevos servicios, mejorar la eficiencia y reducir costes".

Las entidades que dieron su apoyo son Bank of China, Bank of New York Mellon, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank y Standard Chartered.

"Los bancos internacionales ven el potencial significativo de las nuevas capacidades de la plataforma tanto para el mercado de pagos como para las transacciones de valores", añadió el informe.

SWIFT, con sede en Bélgica, es un sistema interbancario de transferencia de información para facilitar las transacciones al que están conectadas más de 11.000 entidades financieras en casi todo el mundo.

Para poder llevar a cabo una operación, se necesitan los siguientes participantes: