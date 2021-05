¿Posible burbuja a punto de estallar?: el mercado NFT se expande 800% en 2021

Muchos analistas están atónitos ante el meteórico crecimiento de los NFT en lo que va del 2021, acaso es una burbuja que está a punto de estallar

Uno de los éxitos menos pensados en lo que va de 2021 es el arte digital y los NFT, tendencia que aumentó en más de 800% en lo que va del año. Este nuevo mercado pasó de registrar un valor de mercado de u$s52 millones a principios de año a u$s490 millones a fines de abril.

Sin embargo, algunos especialistas afirman que existen signos crecientes de que el interés en el arte NFT disminuye. Asimismo, el creador de la obra de arte digital más cara de todos los tiempos calificó al mercado como una burbuja.

El mercado se expandió rápidamente con 151.977 piezas de arte NFT vendidas en el mes de abril de este año.

¿De qué se trata?

Por su parte, los tokens no fungibles, o NFT, son una clase especial de activos digitales que no se pueden intercambiar entre sí por el mismo valor. No se pueden duplicar y la propiedad se verifica mediante tecnología blockchain, y los transforma muy atractivos para los artistas al no ser un sistema centralizado.

Pero además, si el 2020 se lo atribuye a bitcoin, posiblemente el 2021 sea el año de los NFT, ya que incluso el artista de fama mundial como Damien Hirst se incorporaron al juego.

En 2020, solo se vendieron 53.663 obras únicas de arte NFT en las cinco plataformas más grandes. Esto según un nuevo informe de la compañía de desarrollo de blockchain ConsenSys, en la que JPMorgan y UBS invirtieron recientemente.

Sin embargo, el mercado se expandió rápidamente con 151.977 piezas de arte NFT vendidas en abril pasado, según el informe.

El arte NFT solo representa alrededor del 10% de todas las ventas de tokens no fungibles.

"La pandemia creó un entorno fértil para que los artistas que están obsesivamente en línea para que monetizaran su trabajo", escribió ConsenSys.

Qué porción del mercado ocupa

Por otro lado, el arte NFT solo representa alrededor de 10% de todas las ventas de tokens no fungibles, según el informe de ConsenSys. Los NFT deportivos, como los tokens NBA Hot Shot, y los coleccionables, como CryptoPunks, dominan el mercado en términos de ventas.

Sin embargo, hay signos crecientes de que el mercado de NFT se desacelera drásticamente, con el arte particularmente afectado.

La cantidad total de ventas de NFT disminuyó casi 28% y el valor total de las ventas cayó casi 14% entre el 30 de marzo y el 28 de abril, según mostraron los datos de nonfungible.com el miércoles.

Los volúmenes de venta de NFT artísticos disminuyeron casi 42%, porcentaje que lo convierte en el sector con las mayores pérdidas. En el mismo periodo, los precios cayeron un 41%. Esto se traduce en una caída del valor de las ventas de más de u$s71 millones a u$s42 millones.

El artista digital Beeple, que captó la atención del mercado del arte cuando vendió un NFT por u$s69 millones en marzo, comparó el mercado con la burbuja de las puntocom de la década de 1990, que estalló espectacularmente en 2000.

"Hubo una burbuja con internet, no mató a internet. La gente siguió usando internet, simplemente borró toda la mierda", le dijo a The Street.

Fuente: Business Insider.