Boom NFT: los tokens no fungibles llegaron a la NBA

Más allá de ser una burbuja o no, es innegable que los NFT (Non-fungible token) llegaron para revolucionar el ecosistema cripto. Desde obras de artes valuadas en millones y miles de dólares, hasta el primer tuit de la historia que se subastó por u$s2.900.000.

Sin embargo, se conoció que ahora esto también puede abarcar el terreno del mundo del deporte.

Por su parte, la selección masculina de basket, Golden State Warriors Flag of United States, se convirtió en el primer equipo profesional en lanzar una colección de tokens no fungibles, NFT.

Al parecer, la NBA Basketball desarrolló, junto a Dapper Labs, un modelo de negocio, que se adecua con la tendencia creciente, con Top Shot. Pero además, en menos de un año lograron recaudar casi u$s500 millones.

You saw the games, you celebrated the Championships. Now own a piece of history.The Warriors Legacy NFT Collection is now live.https://t.co/WYfcdd2ndR pic.twitter.com/CuR0aLekCb — Golden State Warriors (@warriors) April 27, 2021