Arrestan al fundador de Bitcoin Fog por lavar u$s335 millones en criptomonedas a través de su empresa

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos sentenció a Roman Sterlingov, creador de la empresa, a 10 años de prisión por sus movimientos sospechosos

Contra el gran rechazo de la industria de las criptomonedas y como el precio de Bitcoin (BTC) alcanzó nuevos máximos históricos varias veces durante los últimos meses, los Estados Unidos se encuentra en proceso de regular las mismas, apuntando hacia la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo mediante este ecosistema.

Por tal motivo, el país norteamericano reforzó su postura contra este tipo de hechos, más si están relacionados con las monedas digitales. En esta ocasión, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos arrestó a Roman Sterlingov, fundador de Bitcoin Fog, una empresa que lavó un total de u$s335 millones en un rango de 10 años.

Bitcoin fog lavó un total de u$s335 millones en 10 años

¿Cómo era su modus operandí? Bitcoin Fog utilizó el método "Bitcoin mixer", que consiste en ocultar la fuente de una criptomoneda licuandola con otros fondos.

Según el organismo de Justicia, Bitcoin Fog "ganó notoriedad como un servicio de lavado de dinero para criminales que buscan ocultar sus ganancias ilícitas de las fuerzas del orden". En diez años movió más de 1.2 millones de unidades de Bitcoin, valorados en dicha millonaria suma.

"La mayor parte de esta criptomoneda provenía de mercados darknet y estaba vinculada a narcóticos ilegales, actividades de fraude y abuso informático, además de robo de identidad", destacaron las autoridades.

Los principales remitentes de BTC empleados por Bitcoin Fog eran mercados darknet como "Agora, Silk Road 2.0, Silk Road, Evolution y AlphaBay", remarcó el IRS, que es el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos.

El valor actual del clúster propiciado desde Bitcoin Fog, que sirvió como la gran base de datos de las transacciones, es de aproximadamente u$s70 millones.

A la plataforma de Bitcoin Fog solo se puede acceder mediante el uso de la red Tor, navegador que facilita el acceso a la web oscura, o "deep web".

"Un equipo de desarrolladores independientes y entusiastas creó este recurso en 2011, convirtiéndose así en el primer y más popular anonimizador de la criptomoneda", es uno de los mensajes que se lee en el sitio, en cuanto a su historia.

"Contamos con desarrolladores profesionales de aplicaciones web seguras, que tienen una experiencia de 10-15 años, porque la seguridad es muy importante para nuestro servicio", destaca en otro segmento el portal.

Display del sitio de Bitcoin Fog

Las acusaciones contra el creador

Sterlingov, de doble nacionalidad rusa y sueca, tiene 32 años y operaba Bitcoin Fog desde 2011. Las tres principales acusaciones por las que se sentenció al ruso a prisión de parte de las autoridades norteamericanas son:

Lavado de dinero

Operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia

Transmisión de dinero sin licencia en el Distrito de Columbia

Su arresto ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, tras una larga investigación que culminó el martes 27 de abril pasado.

El anuncio fue realizado por Nicholas L. McQuaid, subprocurador general interino de la División Criminal del Departamento de Justicia; Channing D. Phillips, fiscal interino del Distrito de Columbia; Darrell Waldon, del IRS-Criminal Investigation; y Stevem D’Antuno, subdirector de la Oficina de Campo del FBI en Washington.

Veinte organismos y departamentos participaron en la investigación de años de duración y que culminó con el arresto de Sterlingov.

Las críticas de Bill Gates contra la criminalidad en torno de Bitcoin

En su momento, Bill Gates juró que jamás invertiría en Bitcoin (BTC) y criticó a la criptomoneda por sus vínculos con criminales, en una entrevista con The Wall Street Journal.

En febrero pasado, tras el anunció de Elon Musk de realizar una inversión por más de u$s1.500 millones en BTC mediante su empresa, Tesla, Gates remarcó: "sería bueno deshacerse de eso". "La criptomoneda permite ciertas actividades criminales (…) probablemente debería haber hablado de el uso de armas biológicas. Eso es algo realmente malo", añadió el cofundador de Microsoft.

Semanas después, el propio Gates matizó sus declaracones, en una entrevista con CNBC: "no soy dueño de Bitcoin, no me hace falta Bitcoin, así que he tomado una visión neutral".