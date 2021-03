Es argentino y creó sistema de planes sociales "cripto": cómo es la movida "anti punteros" que ya apoya Galperin

Santiago Siri es un early adopter de Bitcoin. Muchos lo recuerdan cuando hace una década tenía una columna en el programa radial Basta de Todo, de Matías Martin, en la cual recomendaba el ahorro en esta criptomoneda.

Su nombre lo heredó de Santiago de Liniers, anteúltimo virrey del Río de la Plata y ancestro del emprendedor. El apellido del prócer, en tanto, lo utiliza su hermano mayor, Ricardo, talentoso artista gráfico que firma como Liniers sus viñetas en el diario La Nación.

En efecto, la creatividad forma parte de ADN de la familia, lo que impulsó el emprendorismo de Santiago, quien comenzó desde muy pequeño a programar y cuenta con varios proyectos en su haber:

Ese mismo año comenzó a rodar Bitcoin. Y Siri abrazó esa innovación no sólo en su faceta financiera sino también política. De hecho, fue uno de los cofundadores del Partido de la Red, conformado por miembros del pujante ecosistema de Internet local.

La agrupación logró incluir un legislador porteño en las elecciones de 2013. Siri, tercero en la lista, y la politóloga Pía Mancini, segunda en la boleta y pareja del emprendedor, hicieron del hacktivismo su proyecto de vida a través de la empresa DemocracyEarth. Y acaban de lanzar un sistema "cripto" que busca convertirse en un programa de asistencia social 4.0 de alcance global.

Democracy Earth anunció UBI, un token cuyo nombre proviene de Universal Basic Income (Ingreso Básico Universal).

"La renta básica es importante en este siglo por el aumento de la robotización que va a crear un montón de desempleo en todo el mundo", advierte Siri, en diálogo con iProUP.

Y remarca: "Ante esa abundancia de tiempo, los desocupados tendrán que buscar a tener que buscar una forma de subsistencia y qué mejor darle un ingreso para reducir la asfixia de no tener un trabajo y llevar adelante iniciativa productivas e innovadoras en otros rumbos".

Según Siri, UBI es una "forma de verificación de seres humanos descentralizada, en la que uno genera una prueba de sí mismo con un video en el que afirma su nombre y su dirección en la blockchain para demostrar que efectivamente tiene control sobre esa dirección".

Así, el proyecto lanzó la primera implementación mundial de la Proof of Humanity (Prueba de Humanidad), un sistema de consenso en el que la validación de transacciones y la gobernanza de la red se da por medio de la identidad digital, en oposición a:

"Hay una organización autónoma distribuida (DAO), cuyos miembros son identidades verificadas en proof of humanitity, que puede modificar el código del contrato inteligente o controlar la variable de emisión", señala Siri.

Según el emprendedor, "eso va a ser un factor determinante: tenemos múltiples actores en el ecosistema: beneficiarios e inversores, y cada uno tiene intereses distintos".

"En función de eso iremos tratando de que la comunidad, porque ya no está dentro de mi control, vaya buscando un punto de equilibrio en la emisión", remarca Siri.

Lo que busca el proyecto es evitar los intermediarios, ya que los gobiernos –según indica el emprendedor– "tienen un problema clientelar".

"Esto termina corrompiendo toda esa dinámica de distribución del ingreso porque hay un montón de intermediarios que usan esas cajas para actuar políticamente y seguir agendas que no son necesariamente las de quienes reciben esos beneficios", completa.

Según cuenta Siri, "el UBI se emite automáticamente por cada humano verificado, es algo programado en la lógica del contrato inteligente y está diseñado para que sea compatible con Proof Of Humanity".

Además, revela que "es el primer token en Ethereum que streamea (distribuye los fondos) a las billeteras en tiempo real, lo cual es una innovación bastante importante".

time-lapse of how $ubi ???? drips on my wallet. soon in yours when you get verified in https://t.co/p4qfTQQ84M pic.twitter.com/loizUymcwB — santi.eth ???? (@santisiri) March 14, 2021