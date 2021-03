¿Quién es el dueño de los bitcoins?: la verdadera historia de Satoshi Nakamoto

En 2009 publicó la primera versión del cliente de bitcoin y participó en el proyecto hasta que su presencia empezó a diluirse hacia finales de 2010

Satoshi Nakamoto es el nombre como se conoce al creador de Bitcoin. Y aunque no sepamos quién es o era Satoshi Nakamoto, sí sabemos lo que ha hecho. Él o ella o ellos o ellas, quien fuera Satoshi Nakamoto, inventó el protocolo bitcoin y lo publicó en un artículo científico a través de la Cryptography Mailing List en octubre de 2008.

Nadie conoce la identidad de Satoshi Nakamoto, el supuesto creador de la más famosa de las criptomonedas que hoy moviliza millones de dólares e inmensos recursos de hardware y energía eléctrica en el globo, algo que convierte en misterioso todo esto. La identidad de Satoshi es un tema que siempre genera curiosidad.

¿Satoshi Nakamoto fue el creador de Bitcoin?

En 2009 Satoshi Nakamoto publicó la primera versión del cliente de bitcoin y participó con otros en el proyecto hasta que su presencia empezó a diluirse hacia finales de 2010.

Satoshi Nakamoto trabajó con otros al principio aunque se cuidó mucho de no hacer visible información personal y lo último que supo de él/ella fue en la primavera de 2011, cuando Satoshi Nakamoto dijo que "estaba a otras cosas".

En japonés, "Satoshi" significa "pensamiento claro, ingenioso, sabio". "Naka" puede significar "medio, relación". "Moto" puede significar "origen o creación".

No podemos saber a ciencia cierta si Satoshi Nakamoto era japonés o no, ni siquiera su sexo, edad o cualquier otro dato. Incluso Satoshi Nakamoto podría ser un grupo de personas, en vez de un solo individuo.

El bitcoin es la más famosa de las criptomonedas.

¿Sabe alguien quién es Satoshi Nakamoto?

No, pero las conclusiones de los investigadores sobre Satoshi Nakamoto pueden dar lugar a informaciones aún más intrigantes. Joshua Davis, de The New Yorker, cree que Satoshi Nakamoto es Michael Clear, un estudiante de criptografía del Trinity College de Dublín.

Sacó esta conclusión tras analizar 80.000 palabras de los escritos de Satoshi Nakamoto y buscando coincidencias gramaticales. También sospechó que era Satoshi Nakamoto el sociólogo, economista y también desarrollador de videojuegos finlandés Vili Lehdonvirta.

Ambos negaron ser los creadores de bitcoin, o sea, Satoshi Nakamoto. Por ejemplo, Clear negó en la Web Summit de 2013 ser Satoshi Nakamoto. Adam Penenberg, del diario digital Fast Company contradijo esa información asegurando que Satoshi Nakamoto eran tres personas: Neal King, Vladimir Oksman y Charles Bry.

Llegó a esta conclusión escribiendo frases sueltas del artículo científico de Satoshi Nakamoto en Google para ver si se usaban en algún otro sitio. Uno de esos dichos de Satoshi Nakamoto, "computationally impractical to reverse", resultó formar parte de una petición de registro de una patente solicitada por estas tres personas, en relación con un sistema para actualizar y distribuir claves de encriptación.

… the outputs of which are fixed-size strings that are computationally impractical to reverse-map. In this manner, the shared secret …

La pista del dominio

El dominio bitcoin.org utilizado para publicar el artículo científico creado por Satoshi Nakamoto había sido registrado tres días antes de la petición de la patente. Se registró en Finlandia y uno de los autores de la patente había viajado allí seis meses antes de que el dominio fuese registrado.

En cualquier caso, cuando el dominio bitcoin.org fue registrado el 18 de agosto del 2008, la persona que lo registró utilizó un servicio japonés anónimo de registro y el hosting utilizaba una ISP japonesa. El registro del sitio se transfirió después a Finlandia el 18 de mayo de 2011.

El dominio con extensión ".com" (normalmente el más deseado, bitcoin.com) se registró el 4 de enero de 2008… tal vez es solo casualidad. Actualmente Bitcoin.com es propiedad de Roger Ver.

Se supone que el creador del bitcoin , Satoshi Nakamoto, tiene algunas cadenas de bloques fundantes de la criptomoneda.

La sospecha de los científicos

Otros piensan que Satoshi Nakamoto fue Martii Malmi, un desarrollador de Finlandia que ha estado envuelto en el desarrollo de bitcoin desde el principio, creando su interfaz de usuario.

También se ha apuntado que Satoshi Nakamoto es Jed McCaleb, un amante de la cultura japonesa que vive en Japón y que creó Mt. Gox y cofundó Ripple y posteriormente Stellar.

Otra teoría sugiere que los científicos Donal O’Mahony y Michael Peirce son Satoshi Nakamoto, basándose en un artículo científico de los que son autores y que trata sobre pagos virtuales junto con Hitesh Tewari, basado en un libro que publicaron juntos. O’Mahony y Tewari también trabajaron en el Trinity College, es decir, en el mismo sitio que Michael Clear.

Los israelíes Dorit Ron y Adi Shamir del Instituto Weizmann se retractaron de las expresiones hechas en un artículo donde se sugería un vínculo entre Satoshi Nakamoto y Silk Road, el mercado negro desmantelado por el FBI en octubre de 2013. Sugirieron un vínculo entre una dirección que supuestamente pertenecía a Satoshi Nakamoto y el sitio.

El investigador sobre seguridad Dustin D. Trammel era dueño de la dirección y se afirmaba que él era Satoshi Nakamoto. En mayo de 2013, el pionero de Internet Ted Nelson añadió más leña al fuego al asegurar que Satoshi Nakamoto podría ser el matemático japonés Shinichi Mochizuki, aunque admite que las pruebas son circunstanciales en el mejor de los casos.

Michael Weber, Wei Dai y otros desarrolladores están entre los nombres que de vez en cuando salen a la luz en reportajes de medios y discusiones en foros online como potenciales "Satoshi Nakamoto".

Un grupo de lingüistas forenses de la Universidad de Aston creen que el verdadero Satoshi Nakamoto es el profesor de derecho retirado Nick Szabo, basándose en el análisis del artículo científico de bitcoin.

Dominic Frisby, un cómico y escritor también sugiere que Szabo es el candidato con más peso para ser Satoshi Nakamoto en su libro "Bitcoin: El Futuro del Dinero". Su análisis tiene en cuenta los factores lingüísticos de lo escrito por Satoshi Nakamoto además de su conocimiento en C++ y su fecha probable de cumpleaños. En gran medida, todos estos potenciales candidatos a Satoshi Nakamoto han insistido en que ellos no son los creadores de bitcoin.

¿Una alianza de empresas detrás de Satoshi Nakamoto?

Algunos incluso piensan que Bitcoin ha sido la creación de cuatro compañías tecnológicas líderes. Esto pues el nombre de Satoshi Nakamoto lleva dentro pistas hacia ellas: SAmsung, TOSHIba, NAKAmichi, and MOTOrola. Sea como sea otros piensan que ni siquiera era japonés. Su inglés, en los textos que escribió, muestran matices idiomáticos típicos de un inglés nativo.

Una cosa que sabemos sobre Satoshi Nakamoto, basándonos en entrevistas con personas que han trabajado con el creador en las primeras fases de desarrollo de bitcoin, es que su sistema está muy bien pensado.

Las habilidades de Satoshi Nakamoto para programar no eran convencionales, de acuerdo con el desarrollador Jeff Garzik, ya que no aplicaba las mismas pruebas sobre el código que podrías esperar de un clásico ingeniero informático.

¿Hal Finney fue Satoshi Nakamoto?

Entre los primeros entusiastas de Bitcoin se encontraba Hal Finney, un desarrollador de juegos de consola y uno de los primeros miembros del "movimiento cypherpunk" que descubrió la propuesta de Nakamoto para Bitcoin a través de la lista de correo de criptomonedas. En una publicación en su blog de 2013, Finney dijo que estaba fascinado con la idea de una moneda en línea descentralizada.

Cuando Nakamoto anunció el lanzamiento del software, Finney se ofreció a extraer las primeras monedas: 10 bitcoins originales del bloque 70, que Satoshi envió como prueba.

Sobre sus interacciones con Nakamoto, Finney dice: "Pensé que estaba tratando con un joven de ascendencia japonesa que era muy inteligente y sincero. Tuve la suerte de conocer a muchas personas brillantes a lo largo de mi vida, así que sé reconocer las señales ".

Finney negó rotundamente cualquier afirmación de que él fue el inventor de Bitcoin y siempre ha mantenido que su participación en la moneda solo fue secundaria. En 2014, Finney murió de la enfermedad neurodegenerativa ELA. En una de sus publicaciones finales en un foro de Bitcoin, dijo que la verdadera identidad de Satoshi Nakamoto seguía siendo un misterio para él.

Finney dice que estaba orgulloso de su legado relacionado con Bitcoin y que su caché de bitcoins se almacenó en una billetera fuera de línea, que se dejó como parte de una herencia a su familia. "Con suerte, valdrán algo para mis herederos", escribió.

¿Satoshi Nakamoto vive en Los Ángeles?

Buscá en Google "Satoshi Nakamoto" y los resultados te llevarán directamente a una imagen tras otra de un anciano asiático. Es Dorian S. Nakamoto, llamado "Satoshi Nakamoto" al nacer. Tiene alrededor 70 años, vive en Los Ángeles con su madre y, como ha dicho en cientos de veces, no es el creador de Bitcoin.

En 2014, la periodista de Newsweek, Leah Goodman, publicó un artículo en el que destacaba la identidad del creador de Bitcoin en Nakamoto debido a su trabajo de alto perfil en ingeniería y su vida personal privada.

Tras la publicación inmediata de la historia, Nakamoto fue perseguido por los reporteros, quienes lo siguieron mientras conducía hacia un restaurante de sushi. Nakamoto le dijo a un periodista de la agencia de noticias Associated Press que solo había oído hablar de Bitcoin semanas antes, cuando Goodman lo había contactado sobre la historia de Newsweek.

Dos semanas después, emitió una declaración a la revista Newsweek, afirmando que "no creó, inventó ni trabajó de ninguna otra manera en Bitcoin". La afirmación de Dorian Nakamoto fue corroborada por el creador real de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, un día después, y el nombre de usuario de Satoshi apareció misteriosamente en un foro en línea para publicar: "No soy Dorian Nakamoto".

Craig Wright aseguró ser Satoshi Nakamoto, el creador del bitcoin

La controversia de Craig Wright

En 2016, el empresario australiano Craig Wright afirmó ser el creador de Bitcoin y proporcionó un código en disputa como prueba. El desarrollador de Bitcoin, Gavin Andresen, corroboró aún más el gesto de Wright, diciendo que estaba "98 por ciento seguro" de que Wright era el seudónimo Nakamoto.

Pero otros se apresuraron a estar en desacuerdo y la afirmación de Wright provocó un gran escepticismo de la comunidad de criptomonedas en línea, así como un supuesto interés del FBI.

En medio de la repentina afluencia de escrutinio, Wright eliminó su publicación y emitió una disculpa críptica. "Lo siento", escribió, "creía que podía dejar atrás los años de anonimato y esconderme. Pero, a medida que se desarrollaban los acontecimientos de esta semana y me preparaba para publicar la prueba de acceso a las claves más antiguas, se rompió. No tengo el coraje".

¿Cuántos bitcoins podría tener Satoshi Nakamoto?

En un análisis hecho por Sergio Lerner, una autoridad en el mundo Bitcoin y de la criptografía, se sugiere que Satoshi Nakamoto minó la mayoría de los primeros bloques de la red y que podría tener una fortuna de alrededor de un millón de bitcoins.

Nadie sabe en qué está Satoshi Nakamoto involucrado actualmente. Pero en uno de los últimos emails que envió a un desarrollador, con fecha del 23 de abril de 2011, Satoshi Nakamoto dijo: "Me he pasado a otras cosas. Está en buenas manos con Gavin y el resto".

Aunque existen rumores que dicen que Satoshi podría trabajar para alguna de las agencias de inteligencia de "tres letras" (CIA, FBI, etc.), o incluso tal vez alguna organización en la sombra en busca de una moneda común sobre la que dominar el planeta, el desarrollador Jeff Garzik lo deja claro:

"Satoshi Nakamoto publicó un sistema de código abierto con el propósito de que nadie necesitase saber quién era ni qué conocimientos tenía. El software de código abierto hace imposible que se puedan ocultar secretos. El código fuente habla por sí mismo".

Es más, Satoshi Nakamoto fue inteligente por haber usado un seudónimo. Esto pues, obliga a la gente a centrarse en la tecnología en sí misma en vez de en la persona que pueda estar detrás.

Bitcoin es hoy mucho más grande que la figura de Satoshi Nakamoto. Ya poco importa quien sea para muchos. Su código inicial ha sido mejorado gracias al esfuerzo de algunos de los mejores cerebros del planeta trabajando colaborativamente.