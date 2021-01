CEO de Binance asegura que el bitcoin puede llegar aún a u$s400.000 este año, y de paso bromea con Elon Musk

Mientras voces se alzan diciendo que podríamos estar viviendo una burbuja con el precio de Bitcoin, Changpeng Zhao insiste con los u$S 400.000 este año

"Bitcoin probablemente crezca entre 5 y 10 veces más en este año", dijo el fundador y CEO del exchange Binance, Changpeng Zhao. Para él, la criptomoneda pionera podría llegar a un precio de entre u$s 150.000 y u$s 400.000 en 2021.

Así se expresó el directivo, más conocido por sus iniciales CZ, en una entrevista que mantuvo con el medio hongkonés Forkast News, que fue publicada el 29 de enero de 2021. Según dijo, otros criptoactivos aumentarían de precio también, en mayor o medida que bitcoin (BTC).

"Por supuesto, también existe la posibilidad de que entremos en otro criptoinvierno", señaló el empresario, con referencia a un prolongado mercado bajista como el que se produjo entre 2018 y parte de 2020. Para él, las probabilidades de que esto ocurra ahora son bajas, aunque aseguró que Binance está preparado para afrontar ambos escenarios.

Changpeng Zhao, el CEO de Binance, está convencido que el Bitcoin seguirá su carrera alcista

En el diálogo, CZ mencionó a Elon Musk, aunque la entrevista fue publicada horas antes de que el fundador de Tesla manifestara su apoyo a bitcoin en su cuenta de Twitter, hecho que fue reportado por CriptoNoticias.

"No me sorprendería que, en unos meses, él [Elon Musk] anuncie que finalmente Tesla posee no sé cuántos bitcoins y eso sería bueno para la industria", dijo Zhao. Agregó entre risas: "me imagino que, probablemente, [Elon Musk] está comprando un montón de bitcoin en este momento", aunque aclaró que no tiene ninguna información privada sobre el asunto.

Más inversiones institucionales en bitcoin durante 2021

El ejecutivo está convencido de que la adopción institucional de BTC se incrementará durante 2021, y será en mayor medida que la que hubo en 2020. Con referencia a los inversionistas corporativos, sentenció: " Esos tipos tienen mucho dinero y probablemente haya como u$s 60 billones de dólares sólo en el mercado estadounidense de acciones. Si miramos los derivados y otras cosas, eso es aún mayor. Así que creo que solo eso probablemente hará subir el precio de bitcoin y otras criptomonedas de manera bastante significativa".

Pese a que muchos indican que vivimos en una burbuja de precios, hay quienes asegura que el bitcoin seguirá subiendo

En el diálogo que mantuvo con la plataforma de medios digitales, CZ también mencionó qué expectativa tiene sobre el futuro de los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi, por sus siglas en inglés). Dijo que es escéptico de que vuelva a verse el «calor» de 2020: «Creo que seguirá creciendo, pero no necesitamos ver otro salto exponencial loco».

Binance es, al momento de redacción de este artículo, el exchange con mayor volumen de mercado (casi USD 35.000 millones de dólares en las últimas 24 horas). Su participación en el mercado de las criptomonedas incluye también un pool de minería de Bitcoin (el segundo con mayor poder de hash) y la base de datos CoinMarketCap, indicó Criptonoticias.