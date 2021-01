Tesla consiguió por primera vez en 17 años de historia beneficios anuales: ¿cuánto ganó?

"El año pasado fue transformador para Tesla", publicó la empresa de Musk en su informe anual dedicado a la fabricación de autos eléctricos

La empresa productora de vehículos eléctricos Tesla por primera vez en su historia terminó un año con beneficios, según su informe comercial publicado el 27 de enero.

El 2020 la empresa de Elon Musk cerró con ganancias netas por valor de u$s721 millones, u$s270 millones de ellos conseguidos en el cuarto trimestre. En comparación, en 2019 Tesla registró pérdidas de u$s862 millones.

Los resultados del cuarto trimestre de 2020 no cumplieron con las expectativas de los inversores

El informe

"El año pasado fue transformador para Tesla. A pesar de los inesperados desafíos globales, superamos muchas tendencias observadas en otros lugares de la industria a medida que aumentamos significativamente los volúmenes, rentabilidad y generación de efectivo", dice el informe de la compañía.

No obstante, los resultados del cuarto trimestre de 2020 no cumplieron con las expectativas de los inversores, señala Reuters. Además, la empresa fundada por Musk en 2003 no proporcionó un objetivo claro para las entregas de vehículos en 2021, lo que llevo a la caída de sus acciones un 5%.

Starlink en Argentina

¿Starlink le ganó a Tesla en su llegada al país? El proyecto de internet satelital de alta velocidad de Space X, llegará en los próximos meses a Chile y prepara su desembarco en la Argentina, luego de conseguir una licencia del Enacom para operar como proveedor en el país.

La resolución 1291/2020, publicada a fines de diciembre en el Boletín Oficial, autoriza a la compañía de Elon Musk "para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia".

Según el documento la empresa se registrada bajo el nombre Tibro Netherlands.

Según el documento, el Estado le exige a la compañía, registrada bajo el nombre Tibro Netherlands, el cumplimiento de una serie de condiciones antes de iniciar las operaciones, entre las que se destacan la "debida atribución de las bandas de frecuencias de operación del sistema Starlink", la finalización del "proceso de coordinación y notificación internacional del sistema de satélites" y la "coordinación de dicho sistema de satélites con las redes de satélites" de la Argentina.

La resolución advierte además que la licencia "no presupone la obligación del Estado de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico y/o recursos de numeración y señalización para la prestación del servicio inscripto".

Space X ya puso en órbita 960 pequeños satélites y planea construir una constelación de 4.400.

Mientras tanto en Chile, la llegada de Starlink está más avanzada: la empresa estadounidense ya inició los trámites ante el ente regulador para la construcción de 7 estaciones terrestres. Una estará en Santiago y las otras 6, en el sur del país.

Space X ya puso en órbita 960 pequeños satélites y planea construir una constelación de 4.400. El magnate tecnológico, fundador y director ejecutivo de la compañía, afirma que se necesitan entre 400 y 800 satélites para lograr un mínimo de cobertura de la red de internet de alta velocidad.

El objetivo de esta red es proveer internet veloz a lugares remotos y poco conectados de la Tierra, y también a barcos y aviones. El servicio ya comenzó a operar en su beta pública en Estados Unidos y Canada, pero a un precio muy elevado: el precio mensual es de u$s99 más los u$s499 del kit de instalación, publicó Clarín.